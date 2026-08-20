แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ ครอบครัวเตรียมรับร่างจากนิติเวช

แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ อดีตพระเอกและพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 49 ปี ครอบครัวเตรียมรับร่างจากนิติเวช
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว สำหรับการจากไปอย่างสงบของ เร แม๊คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ในวัย 49 ปี สิ้นใจลงบนโซฟาภายในบ้านพัก เมื่อเวลาประมาณ 00.12 น.โดยมีทางภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรกในช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความช็อกและโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อน ๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมาก
ล่าสุดมีการเปิดเผย กำหนดการสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ จะจัดขึ้นที่ วัดยาง พระอารามหลวง (ทางเข้า อ่อนนุช 23 ประตู 2) ศาลารัตนพราหมณ์ ในระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2569 โดยทางครอบครัวเตรียมเดินทางไปรับร่างอดีตพระเอกดังจากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ คาดเสร็จสิ้นการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่เกินเที่ยงวันนี้ (20 ส.ค. 69)
วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2569
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดยางพระอารามหลวง
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ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
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