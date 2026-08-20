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แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ ครอบครัวเตรียมรับร่างจากนิติเวช

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 09:33 น.

แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ อดีตพระเอกและพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 49 ปี ครอบครัวเตรียมรับร่างจากนิติเวช

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว สำหรับการจากไปอย่างสงบของ เร แม๊คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ในวัย 49 ปี สิ้นใจลงบนโซฟาภายในบ้านพัก เมื่อเวลาประมาณ 00.12 น.โดยมีทางภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรกในช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางความช็อกและโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อน ๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมาก

ล่าสุดมีการเปิดเผย กำหนดการสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ เร แม๊คโดนัลด์ จะจัดขึ้นที่ วัดยาง พระอารามหลวง (ทางเข้า อ่อนนุช 23 ประตู 2) ศาลารัตนพราหมณ์ ในระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2569 โดยทางครอบครัวเตรียมเดินทางไปรับร่างอดีตพระเอกดังจากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ คาดเสร็จสิ้นการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่เกินเที่ยงวันนี้ (20 ส.ค. 69)

วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2569

  • เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดยางพระอารามหลวง

กำหนดการสวดพระอภิธรรม เรย์ แมคโดนัล อดีตดาราดัง เสียชีวิตในวัย 49 ปี

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ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

 

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GIFT T.

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