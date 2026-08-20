เฮลิคอปเตอร์ตำรวจชนเครื่องบินเล็กกลางอากาศ ใกล้สนามบินสหรัฐฯ ยังไม่ทราบยอดตาย
เฮลิคอปเตอร์ตำรวจชนเครื่องบินเล็กกลางอากาศ ใกล้สนามบินสหรัฐฯ ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเฮลิคอปเตอร์ตำรวจของรัฐเพนซิเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ชนกับเครื่องบินเล็กกลางอากาศ เบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่
อ้างอิงจากเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบินพบว่า เฮลิคอปเตอร์ Bell 407 กำลังบินเข้าใกล้สนามบินในเมืองคาร์ไลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย จากทางตะวันออก ก่อนชนเข้ากับเครื่องบิน Cessna 150 ที่กำลังบินวนรอบสนามบิน
โดยบนเฮลิคอปเตอร์ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ 2 นาย อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่ามีผู้โดยสารกี่คนบนเครื่องบินเล็ก
หลังจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ จะเข้าดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยการพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ของอุบัติเหตุอย่างเป็นทางการ มักใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี
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