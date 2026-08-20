สวท.น่าน สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด หลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลง เร่งแจกเสบียง
สวท.น่าน สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด หลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลง หลังจากที่เจอฝนถล่ม มากกว่า 200 มิลลิเมตร เจ้าหน้าที่เร่งแจกเสบียง
เพจเฟซบุ๊ก สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.น่าน ภายหลังจากที่ฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยทางการน่านรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่า “รายงานระดับแม่น้ำน่าน วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 04.00 น.
Ν.64 บ้านผาขวาง วัดได้ 10.01 เมตร ระดับตลิ่ง 9.50 เมตร (ลดลง)
Ν.1 ป่าไม้น่าน วัดได้ 8.54 เมตร ระดับตลิ่ง 7.00 เมตร (ลดลง)
Ν.13A บ้านไผ่งาม เวียงสา วัดได้ 8.00 เมตร ระดับตลิ่ง 6.50 เมตร (ลดลง)
Ν.75 สะพานท่าลี่ เวียงสา วัดได้ เมตร 8.00 ระดับตลิ่ง 10.00 เมตร (ลดลง)
ขณะที่ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ริมแม่น้ำน่าน หลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก จากจังหวัดพิษณุโลก นำอาหารพร้อมทาน เข้าช่วยเหลือ ประชาชน ที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหน่อคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1- 1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่าน ซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนหรือเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ส่วนที่ในพื้นที่ ถนนมโน และ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูง กว่า 40 – 60 เซ็นติเมตร และบางจุดสูงกว่า 1 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหาร ตลอดเส้นทาง
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