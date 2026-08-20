เฮลิคอปเตอร์ตกในเคนย่า คร่าชีวิตนักข่าว-หัวหน้าหน่วยข่าวกรองเอกวาดอร์
เฮลิคอปเตอร์ตกในเคนย่า คร่าชีวิตนักข่าว-หัวหน้าหน่วยข่าวกรองเอกวาดอร์ เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุที่เครื่องตก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในเคนยา ขณะเที่ยวชมซาฟารีภายในพื้นที่เขตอนุรักษ์แห่งชาติซัมบูรู เมื่อช่วงเวลาประมาณ 9.15 น. ของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้ผู้โดยสารและนักบินเสียชีวิตยกลำ 7 ศพ
โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีนาย เซนซี-คอนตูกี หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเอกวาดอร์ วัย 44 ปีรวมอยู่ด้วย โดยรัฐบาลเอกวาดอร์ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ขณะที่ทางรัฐบาลสหรัฐฯระบุว่าผู้เสียชีวิตอีก 5 ศพเป็นชาวอเมริกัน ซึ่งมีเจ้าของร้านอาหาร และนาย โฆเซ ซัวเรส นักข่าวและประธานสถานีโทรทัศน์ในเครือ Telemundo และ NBC รวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุขของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ และทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
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