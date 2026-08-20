รัฐบาล กางยอดลงทะเบียน TH-AI Passport วันแรก ทะลุ 5 แสนราย พร้อมรับรอง 5 ล้านราย
รัฐบาล กางยอดลงทะเบียน TH-AI Passport วันแรก ทะลุ 5 แสนราย พร้อมรับรอง 5 ล้านราย เตรียมเปิดให้ใช้บริการ 31 สิงหาคมนี้
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยยอดลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมโครงการ ณ เวลา 17.00 น. มีจำนวน 532,692 ราย ก่อนเตรียมเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AiPASS อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและทดลองใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลากหลายรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ TH-AI Passport มีเป้าหมายรองรับประชาชนสูงสุด 5 ล้านคน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจด้าน AI หรือ AI Literacy และส่งเสริมการนำ AI มาใช้จริง หรือ AI Adoption ทั้งในการเรียน การทำงาน และการประกอบธุรกิจ โดยรัฐบาลมุ่งลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สำหรับแพลตฟอร์ม AiPASS จะรวบรวม AI จากผู้พัฒนาชั้นนำมากกว่า 14 ราย รวมกว่า 30 โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมเครื่องมือสำหรับงานหลากหลายประเภท อาทิ การสร้างและวิเคราะห์ข้อความ การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การสร้างภาพและวิดีโอ รวมถึงโมเดลภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างหลากหลาย
ประชาชนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในโหมดปกติ จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google, Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลและยอมรับเงื่อนไข ก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD เมื่อดำเนินการครบถ้วน ระบบจะสร้างบัญชี AiPASS เพื่อรอเปิดใช้งานในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับการสมัครผ่าน Incognito หรือ Private Window
“ยอดลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 5.3 แสนราย สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจกับการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมาก รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน คนทำงาน ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายสำคัญคือทำให้คนไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างเหมาะสมกับงานของตนเอง” นางสาวลลิดากล่าว
ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อ Call Center หมายเลข 02-021-0300 เพื่อสอบถามรายละเอียดและขอความช่วยเหลือได้
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