สามีช็อก ภรรยามีพฤติกรรมผิดปกติ พบความจริงนัด ผอ. เล่นชู้ในวัด ข้างเมรุไม่อายผีสาง
สามีช็อก ภรรยามีพฤติกรรมผิดปกติ พบความจริงนัด ผอ. เล่นชู้ในวัด ข้างเมรุไม่อายผีสาง ผู้เสียหายรับไม่ได้ เตรียมนำหลักฐานดำเนินขั้นตอนทางกฎหมาย
บัญชี TikTok นักสืบวิชาชีพ บอยนักสืบ หรือ นักสืบบอย ได้เปิดเผยถึงการสืบสวน หลังจากที่สามีคนหนึ่งที่มีลูกวัย 4 เดือนใน จ.บุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือหลังจากที่ภรรยามีพฤติกรรมผิดปกติ
ซึ่งทางสามีร้องเรียนมาว่า ภรรยาเป็นบุคลากรของโรงเรียน มักจะหาข้ออ้างขอออกนอกบ้านในเวลากลางคืน โดยอ้างว่าออกไปซื้อของที่ตลาด อยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับเริ่มมีกระแสข่าวลือจากคนรอบข้าง และคนในพื้นที่ว่า ภรรยาของตนและผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.) มีพฤติกรรมใกล้ชิดสนิทสนมกันเกินเลย ในลักษณะแปลกๆ ภายในโรงเรียน จึงจ้างให้ทีมงานตรวจสอบ
ก่อนจะพบว่าทางภรรยาไปแอบเล่นชู้ในวัด ข้างเมรุ เคสนี้สามีบอกเลยว่าทำใจไม่ได้ มือสั่นไปหมด พร้อมเตรียมนำหลักฐานไปดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
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