“หมอดรีม” อธิบายความเห็นแนะ “เร แม็คโดนัลด์” ไปพบแพทย์ เห็นรอยโรค
หมอดรีม อธิบายความเห็นแนะ เร แม็คโดนัลด์ ไปพบแพทย์ ตรวจระบบหลอดเลือด หัวใจ เห็นรอยโรค หลังไปออกรายการของ สเตฟาน
จากกรณีข่าวช็อก เร แม็คโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรคนดังเสียชีวิต ซึ่ง เร เคยไปออกรายการของ สเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ อีกหนึ่งนักแสดงดัง ในชื่อคลิป Focaccia & Fusilli กับสามซี้ยุค 90s | ครัวอ้ายฟาน x พุฒ ต้า เร โดยหนึ่งในความเห็นของชาวเน็ตที่โพสต์เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว ระบุว่า “ไม่แน่ใจว่าเรเมารึเปล่านะ ถ้าไม่ได้ดื่มมาเลยผมคิดว่า ช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือด หัวใจ สมองนิดนึงนะครับ ผมเห็นรอยโรคอยู่นิดๆ” ทำให้คนไทยสนใจขึ้นมาเกี่ยวความเห็นดังกล่าวนั้น
ล่าสุด พญ.กุลชนาถ อริญญะชโญ เจ้าของเพจ Doctor DayDreamer ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “1. สิ่งที่คุณท่านนี้เห็นดรีมเดาว่าน่าจะเป็น “Slurred speech” หรือ dysarthria ค่ะ
2. อาการนี้ไม่ใช่ “ภาษาเสีย” (Aphasia) แต่คือ “กลไกการสั่ง/ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดผิดปกติ” กลไกจะตั้งต้นจากสมอง → ทางเดินประสาท motor pathway → cranial nerves → กล้ามเนื้อริมฝีปาก ลิ้น เพดานอ่อน กล่องเสียง speech muscles → และระบบหายใจ respiratory/phonatory system
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3. เมื่อ 3 เดือนก่อน คนแย้งว่า “พี่เรย์เลิกเหล้า มา10กว่าปีแล่วครับ แล้วถ้าคุณติดตามพี่เรย์มานานจริงจะรู้ ว่าแก บุคลิกแบบนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆ เอาง่าย เหมือนคนเมาตลอดเวลา พูดเหมือนคนเบลอๆ ไทยคำอังกฤษคำ พูดลิ้นพันๆกัน”
– เอาจริงๆดรีมชอบดูพี่เรย์รายการ วีซ่า เที่ยวรอบโลก มาตั้งแต่เด็กๆนะ ดรีมคุ้นเคยกับสำเนียงพี่เค้าจริงๆ แต่ในคลิปนี้ มันไม่ใช่พี่เรย์คนเดิมจริงๆแหล่ะ
– พูดไม่สม่ำเสมอ / เน้นพยางค์ผิด / จังหวะผิด / เหมือนคำถูก “แบ่ง” ออกเป็นช่วง ๆ = อาจหมายถึง timing + coordination เสีย
– แสดงว่าคุณที่เค้าเตือน เค้าเป็นคนติดตามพี่เรย์จริงๆ เลยรู้ว่าอะไรคือปกติของ เรย์ แมคโดนัลด์ + มีประสบการณ์ทางการแพทย์จับสัญญาณผิดปกติได้ไวกว่าคนทั่วไปค่ะ
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4. Alcohol ก็ทำให้เกิด dysarthria ได้ เพราะ alcohol กด CNS โดยเฉพาะการทำงานของ cerebellar motor coordination และ cortical motor control → ทำให้ timing และ coordination ของ speech muscles แย่ลง “ไม่แน่ใจว่าเรย์เมารึเปล่านะ” จากต้นประโยชน์เม้นของคุณท่านนี้ รอบคอบมากค่ะ
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5. สิ่งที่ต้องระวังในการมโนสาเหตุการตุย คือ : dysarthria เป็นหนึ่งในสัญญาณของความผิดปกติระบบประสาท neurological signs ของ stroke จริง …แต่ dysarthria ≠ stroke นะคะ
– แปลว่า มี dysarthria จากการดูคลิป ยังสรุปไม่ได้ว่าพี่เรย์ เสียจาก stoke (นักสืบโคนันออนไลน์อย่าเพิ่งแย่งกันเสนอข่าว)
– เราสรุปได้แค่เหมือนคุณท่านนี้ค่ะ “เห็นรอยโรค ควรตรวจเพิ่มเติม” = มีรอยโรคบ่งบอกเงื่อนงำที่จะสาวไปยังโรค stroke ได้ แต่ก็ยังไม่อาจตัดโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบประสาทได้เช่นเดียวกันจนกว่าจะหาหลักฐานมาฟันธง (ในการแพทย์เรียกว่า stroke คือ 1 ใน differential diagnosis ค่ะ)
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6. ข้อมูลล่าสุดที่ 19 ส.ค. 2569 คือ รายงานว่า พี่เรย์หมดสติบริเวณโซฟาประมาณ 00:12 น. และ CPR แล้วไม่สำเร็จ เสียชีวิตที่บ้าน เรายังไม่มีข้อมูลยืนยันทางนิติเวชว่าสาเหตุการตุยที่แท้จริงคืออะไร
7. เรื่องมันมีอยู่ว่า…หากตำรวจไม่ติดใจ ญาติไม่ติดใจ ก็อาจจะยุติในการทำงานของภาคนิติเวชได้ค่ะ หรือ นิติเวชทราบข้อมูลแล้ว แต่ญาติไม่ประสงค์แถลง = สุดท้ายนักสืบโคนัน ก็ต้องยอมแพ้ที่ชาตินี้เราอาจไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรกับพี่เรย์นะคะ มีเรื่องงี้ทีไร เราต้องให้ความเคารพข้อมูลของผู้สูญเสียกันด้วยค่ะ “ไม่มโนสาเหตุการตุยกันเอาเอง”
~ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียค่ะ
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