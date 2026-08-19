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ชาวเน็ตดราม่า ทำไมภรรยา ‘เรย์ แมคโดนัลด์’ ดูไม่เศร้า หลังสูญเสียคนรัก โซเชียลแห่ป้อง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 18:03 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 18:08 น.
ชาวเน็ตวิจารณ์ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ หลังเสียสามี

ชาวเน็ตแห่ป้อง “แหม่ม สริญญา” ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ หลังเจอดราม่าดูไม่เศร้า ชี้วิธีรับมือความเศร้าต่างกัน อย่าตัดสินแค่ภายนอก

ภายหลังการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกและพิธีกรชื่อดัง แหม่ม สริญญา ภรรยา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน แต่กลับเกิดประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์ ผู้ใช้โซเชียลบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า เธอมีท่าทีค่อนข้างนิ่ง พูดคุยปกติ และมีบางจังหวะที่ยิ้มออกมา จึงเกิดการตั้งคำถามวิจารณ์ว่าเหตุใดถึงดูไม่ร้องไห้หรือเศร้าโศกกับการสูญเสียสามี

จากกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น ชาวเน็ตและแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจภรรยาของพิธีกรคนดัง บางส่วนแชร์ประสบการณ์ตรง เพราะมีเรื่องต้องจัดการมากมายอาจไม่มีเวลามาแสดงความเสียใจให้ใครเห็น

หลายคนมองว่าคนที่สูญเสียมักจะร้องไห้จริง ๆ เมื่ออยู่คนเดียวตอนอาบน้ำหรือเข้านอน การไม่แสดงออกไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจ แต่เธอต้องรับผิดชอบทำหน้าที่เพื่อสามีให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ดี แต่ละคนมีวิธีการรับมือกับความเศร้าไม่เหมือนกัน ฉะนั้นชาวเน็ตจึงเตือนสติว่าไม่ควรตัดสินใครจากการมองเห็นเพียงผิวเผิน

“เราก็เป็นนะ ไม่มีเวลามานั่งร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายให้ใครเห็นเพราะมีอีกพันล้านสิ่งที่ต้องจัดการในงานศพ จะได้ร้องไห้จริงๆ คือตอนอาบน้ำและตอนนอน! การไม่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าไม่เศร้าเสียใจเลย แต่เราต้องรับผิดชอบทำหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีที่สุดเพื่อผู้วายชนม์”

“จริง ถ้าไปแบบกะทันหันแบบนี้ มันจะจุกจนร้องไม่ออก พวกที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์คนใกล้ชิดตุย ต้องรอเจอกับตัวก่อนนะ”

“ภรรยาของคุณแดนนี่ก็เข้มแข็งมากเช่นกันค่ะ การที่เค้าไม่ร้องต่อหน้ากล้อง ไม่ใช่ว่าเค้าไม่เสียใจ”

“คนเรามีวิธีการจัดการความเศร้าที่แตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจ คุณไม่รู้หรอกว่าหลังกล้องเขาจะเป็นยังไงเค้าอาจจะร้องไห้จนไม่มีหยดน้ำตาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใครแค่เพียงตาเห็น”

“ตอนอยู่หน้าสื่อไม่ร้องไห้ก็ถือว่าปกตินะคะ บางคนร้องไห้ต่อหน้าสื่อก็ปกติ แต่ตอนอยู่คนเดียวอันนั้นเขาจะไปแอบร้องไห้ก็เรื่องของเขา ส่วนตัวมองว่าเขาเข้มแข็ง ละชีวิตเขามีอะไรให้ทำอีกเยอะมากกว่าจะมาฟูมฟายต่อหน้าสื่อเนาะ”

ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตเห็นใจภรรยา เรย์ แม็คโดนัลด์
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
เรย์ แมคโดนัลด์ -2
ภาพจาก Instagram : raymacdonald

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 18:03 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 18:08 น.
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