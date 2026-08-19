ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน
ตำรวจไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้านเหรียญ หวังตบตาเจ้าหน้าที่
สื่อของไต้หวันรายงานว่า ทีมสืบสวนของเมืองเกาสง สังกัดกองสืบสวนและป้องกันภัยของสำนักงานบริหารยามชายฝั่ง ไต้หวัน จับกุมหญิงชาวไทยอายุ 35 ปี ซึ่งเป็นโค้ชสอนมวยไทย ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบแคปซูลยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในช่องท้องของผู้ต้องหาจำนวนมาก
ชุดจับกุมได้รับแจ้งข้อมูลล่วงหน้า จึงวางกำลังดักซุ่มรอจนหญงิไทยรายดังกล่าวเดินทางมาถึงจุดตรวจ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ผลภาพเอกซเรย์แสดงให้เห็นแคปซูลเฮโรอีนที่หุ้มด้วยถุงยางอนามัยและฟิล์มหลายชั้น โดยผู้ต้องหากลืนลงท้องเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากผู้ต้องหามีทักษะการต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงต้องจัดกำลังเฝ้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการควบคุมตัวที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันการหลบหนีและรอให้ร่างกายขับถ่ายยาเสพติดออกมาตามธรรมชาติ
ผู้ต้องหาใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วัน ในการขับถ่ายแคปซูลเฮโรอีนออกมาครบทั้งหมด 72 แคปซูล น้ำหนักรวม 289.1 กรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้ต้องหาให้สำนักงานอัยการเขตเกาสงดำเนินคดีตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยอัยการมีคำสั่งฟ้องเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และศาลมีคำสั่งฝากขังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ที่มา: CTWANT
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