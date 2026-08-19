น้ำท่วมน่าน สังเวยแล้ว 2 ราย เทศบาลเร่งอุดบิ๊กแบ็กสกัดน้ำทะลักเข้ารพ.น่าน
น้ำท่วมน่าน เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เทศบาลเร่งอุดบิ๊กแบ็กสกัดน้ำเข้า รพ.น่าน ประกาศเตือนภัยสีแดงท่าวังผาและปิดเส้นทางจราจรหลายจุด
สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านทวีความรุนแรงและน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2569 มีรายงานความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัว ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน ราว 8,000 ครัวเรือน หรือกว่า 16,000 คน
นอกจากนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมน่านแล้ว 2 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว ที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดเสียชีวิต และพบร่างผู้เสียชีวิตอีก 1 รายเป็นชายบริเวณบ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา
หลังจากระดับน้ำในอำเภอปัวเริ่มลดลง แต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและชุมชนริมแม่น้ำน่าน ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยวิกฤตระดับสีแดงที่บ้านเชียงยืนและบ้านนาเตา เนื่องจากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ถนนวรนครสายล่างตลาดท่าวังผาถูกตัดขาดรถไม่สามารถผ่านได้ พร้อมเร่งอพยพกลุ่มเปราะบาง 4 รายออกจากพื้นที่วิกฤต
ขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองน่านเร่งนำบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายอุดรอยช่องโหว่บริเวณด้านหลังชุมชนบ้านน้ำล้อมเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลน่าน พร้อมประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงที่เคยประสบภัยในปี 2549 และ 2567 ให้เตรียมรับมือ ขนของขึ้นที่สูง และเตรียมอพยพ พร้อมประกาศปิดเส้นทางสัญจรสะพานนครน่านพัฒนา (สะพาน รพ.น่าน) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศปิดใช้เส้นทางหมายเลข 1256 ช่วงปัว–อุทยานแห่งชาติดอยภูคา–บ่อเกลือ ห้ามผ่านทุกกรณีเนื่องจากเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มถึง 15 ต้น และเอนเอียงอีกกว่า 23 ต้น ทำให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
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