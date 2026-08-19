ข่าว

สลดอินเดีย! ไฟไหม้โรงแรมดับ 9 ศพ สำลักควัน-ห้องพักไร้หน้าต่าง ปิดตายทางรอด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 20:31 น.
ไฟไหม้โรงแรมอินเดียคร่า 9 ชีวิต

ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย คร่า 9 ชีวิตสังเวยกองเพลิง สลดเด็ก 4 ขวบไม่รอด คาดไฟฟ้าลัดวงจร ซ้ำร้ายห้องพักไร้หน้าต่างทำคนสำลักควัน-ขาดอากาศหายใจ ไร้ทางหนีรอด

เมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.45 น. ของวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร 5 ชั้นสภาพทรุดโทรม บนถนนมีร์ซา กาลิบ (Mirza Galib Street) ใจกลางเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย อาคารแห่งนี้เปิดเป็นโรงแรมหลายแห่ง เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 2 ราย และเด็กอายุ 4 ขวบ 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 6 ราย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำ 5 คันเข้าสกัดกั้นเปลวไฟ ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการภัยพิบัติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สามารถช่วยชีวิตผู้คนออกมาได้ราว 80 คน ตำรวจนายหนึ่งเปิดเผยว่ากลุ่มควันหนาทึบทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปีนบันไดขึ้นไปยังชั้นบนด้วยความยากลำบาก

ขณะนี้ไฟดับลงแล้วและอยู่ระหว่างฉีดน้ำหล่อเย็น เจ้าหน้าที่ประเมินว่าอาจพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เป้าหมายหลักตอนนี้คือการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในและหาสาเหตุของเพลิงไหม้

ขณะที่ เกาชิก โชว์ดูรี (Kaushik Chowdhury) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดับเพลิง ลงพื้นที่ตรวจสอบและระบุว่ายังไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด แต่พบว่ามีทั้งชาวอินเดียและชาวบังกลาเทศ เขาตกใจกับสภาพภายในอาคารที่มีโรงแรมเปิดให้บริการซ้อนกันอยู่หลายแห่ง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด

ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย-3
ภาพจาก : AP

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดับเพลิงเตรียมเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของฝ่ายบริหารชุดเก่าที่ออกใบอนุญาตให้โรงแรมเหล่านี้เปิดบริการได้ รัฐบาลเตรียมเดินหน้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั่วรัฐ เพื่อตรวจสอบการทุจริตและการละเลยความปลอดภัย

ผู้ดูแลอาคารไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติหลายอย่างในการดำเนินกิจการโรงแรม

รัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่อาจมาจากการสูดดมควันไฟ ผู้คนไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากห้องพักหลายห้องไม่มีหน้าต่าง เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคู่รักออกมาได้เพียงคู่เดียวจากห้องที่มีหน้าต่าง

อัคนิมิตรา ปอล (Agnimitra Paul) รัฐมนตรีแห่งรัฐเบงกอล ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ เตรียมหารือกับมุขมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเทศบาลนครโกลกาตา (KMC) ตำรวจ หน่วยดับเพลิง และกรมการพัฒนาเมือง เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาตป้องกันอัคคีภัย เธอระบุว่าการเปิดโรงแรมถึง 10 แห่งในอาคารที่มีห้องขนาดเล็กจำนวนมากเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนและจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ตำรวจอีกนายหนึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เจ้าของอาคารกำลังหลบหนี ตำรวจสถานีตำรวจนิวมาร์เก็ตกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และเริ่มนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าของอาคารเพื่อเร่งติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยหรือไม่

ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย
ภาพจาก : AP
ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย-2
ภาพจาก : AP
ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย-4
ภาพจาก : AP
ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย-5
ภาพจาก : AP
ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย-6
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : telegraphindia และ apnews

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไอลีน กู่ นักสกีโอลิมปิกถูกโยงเป็นมือที่สามทำ ลิซ่า-เฟรเดอริก เลิกรา ข่าวดารา

นักสกีโอลิมปิก ถูกโยงมือที่สาม ลิซ่า-เฟรเดอริก เลิกรา? โต้กลับแรง สยบข่าวลือ

7 นาที ที่แล้ว
ตลกดังงานเข้า เล่นมุกล้อเพลงปฏิวัติ โดนทางการสอบ จนต้องยกเลิกโชว์ ข่าวต่างประเทศ

ตลกดังงานเข้า เล่นมุกล้อเพลงปฏิวัติ โดนทางการสอบ จนต้องยกเลิกโชว์

52 นาที ที่แล้ว
รอยโรค คืออะไร? พบในผลตรวจไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งเสมอไป สุขภาพและการแพทย์

รอยโรค คืออะไร? พบในผลตรวจไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งเสมอไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอินเดียคร่า 9 ชีวิต ข่าว

สลดอินเดีย! ไฟไหม้โรงแรมดับ 9 ศพ สำลักควัน-ห้องพักไร้หน้าต่าง ปิดตายทางรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำพูด เรย์ แมคโดนัลด์ “เราอาจอยู่ไม่ถึงเกษียณก็ได้” ชีวิตไม่ควรรอจนพร้อม บันเทิง

ย้อนคำพูด เรย์ แมคโดนัลด์ “เราอาจอยู่ไม่ถึงเกษียณก็ได้” ชีวิตไม่ควรรอจนพร้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 19/8/69 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง เจาะเลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว งวด 19/8/69 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง เจาะเลขนามสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตวิจารณ์ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ หลังเสียสามี ข่าวดารา

ชาวเน็ตดราม่า ทำไมภรรยา ‘เรย์ แมคโดนัลด์’ ดูไม่เศร้า หลังสูญเสียคนรัก โซเชียลแห่ป้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมน่าน สังเวยแล้ว 2 ราย เทศบาลเร่งอุดบิ๊กแบ็กสกัดน้ำทะลักเข้ารพ.น่าน ข่าว

น้ำท่วมน่าน สังเวยแล้ว 2 ราย เทศบาลเร่งอุดบิ๊กแบ็กสกัดน้ำทะลักเข้ารพ.น่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมน่าน รวม 10 ที่พักนอนฟรี ช่วยนักท่องเที่ยวติดสะปันกลับไม่ได้ ข่าว

น้ำท่วมน่าน รวม 10 ที่พักนอนฟรี ช่วยนักท่องเที่ยวติดสะปันกลับไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping ข่าว

ชมน้ำใจ! ที่พักดัง จ.น่าน ให้ลูกค้าพักต่อฟรี หลังน้ำท่วมหนัก ตัดขาดเส้นทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน ขอลาบวช ที่ผ่านมาทำหน้าที่แม่เต็มที่แล้ว ข่าว

แม่น้องการ์ตูน ลาบวช ลั่น 11 ที่ผ่านมาทำหน้าที่แม่เต็มที่แล้ว เผยวันปล่อยมือลูก ทรมานเจียนตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนหมดสติเสียชีวิตในบ้านพัก บันเทิง

ขนลุก! ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนสิ้นใจในบ้านพัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยัน &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; ข่าวจริง รัฐช่วยสูงสุด 3,000 บาท แต่เปิด 1 ต.ค. ยังไม่เคาะ เศรษฐกิจ

ยืนยัน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ข่าวจริง รัฐช่วยสูงสุด 3,000 บาท แต่เปิด 1 ต.ค. ยังไม่เคาะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4 วอลเลย์บอล

ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอร์ดมีมติเคาะ! &quot;นางโปรดปราน สมานมิตร&quot; ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรก ข่าวกีฬา

บอร์ดมีมติเคาะ! “นางโปรดปราน สมานมิตร” ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปริศนา 2 โปรเจกต์ค้างฝัน &quot;เรย์ แมคโดนัลด์&quot; ตั้งใจทำก่อนตาย ไม่เคยบอกว่าคืออะไร บันเทิง

ปริศนา 2 โปรเจกต์ค้างฝัน “เรย์ แมคโดนัลด์” ตั้งใจทำก่อนตาย ไม่เคยบอกว่าคืออะไร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาคริต-เรย์ อวดโมเมนต์เพื่อนซี้ ส่งต่อความผูกพันสู่รุ่นลูก บันเทิง

โมเมนต์ ชาคริต-เรย์ อวดภาพลูกชาย กอดคอซี้ปึ้กถอดแบบรุ่นพ่อ เป๊ะทุกมุม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! กู้ภัยพบชายเสียชีวิต ขณะเข้าอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม จ.น่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินว่างงานประกันสังคม แต่ละเดือนได้ไม่เท่ากัน ชี้แจงสาเหตุแล้ว เศรษฐกิจ

เงินว่างงานประกันสังคม แต่ละเดือนได้ไม่เท่ากัน ชี้แจงสาเหตุแล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ ไกจิน อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ &quot;อีก 11 ปีจะได้เบี้ยคนชรา&quot; เสียดายไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่ บันเทิง

เบนซ์ ไกจิน อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “อีก 11 ปีจะได้เบี้ยคนชรา” เสียดายไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” พอใจ ยอดเปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันแรกทะลุ 3 แสนราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา บันเทิง

ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทุบ หอพักอ่างแก้ว มข ข่าว

ทุบ หอพักอ่างแก้ว มช. เปิดเอกสารขายทอดตลาด อาคารโมเดิร์นวัย 62 ปี เตรียมปิดตำนาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอลีน กู่ นักสกีโอลิมปิกถูกโยงเป็นมือที่สามทำ ลิซ่า-เฟรเดอริก เลิกรา

นักสกีโอลิมปิก ถูกโยงมือที่สาม ลิซ่า-เฟรเดอริก เลิกรา? โต้กลับแรง สยบข่าวลือ

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ตลกดังงานเข้า เล่นมุกล้อเพลงปฏิวัติ โดนทางการสอบ จนต้องยกเลิกโชว์

ตลกดังงานเข้า เล่นมุกล้อเพลงปฏิวัติ โดนทางการสอบ จนต้องยกเลิกโชว์

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
รอยโรค คืออะไร? พบในผลตรวจไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งเสมอไป

รอยโรค คืออะไร? พบในผลตรวจไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งเสมอไป

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ย้อนคำพูด เรย์ แมคโดนัลด์ “เราอาจอยู่ไม่ถึงเกษียณก็ได้” ชีวิตไม่ควรรอจนพร้อม

ย้อนคำพูด เรย์ แมคโดนัลด์ “เราอาจอยู่ไม่ถึงเกษียณก็ได้” ชีวิตไม่ควรรอจนพร้อม

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button