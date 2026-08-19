สลดอินเดีย! ไฟไหม้โรงแรมดับ 9 ศพ สำลักควัน-ห้องพักไร้หน้าต่าง ปิดตายทางรอด
ไฟไหม้โรงแรมอินเดีย คร่า 9 ชีวิตสังเวยกองเพลิง สลดเด็ก 4 ขวบไม่รอด คาดไฟฟ้าลัดวงจร ซ้ำร้ายห้องพักไร้หน้าต่างทำคนสำลักควัน-ขาดอากาศหายใจ ไร้ทางหนีรอด
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.45 น. ของวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร 5 ชั้นสภาพทรุดโทรม บนถนนมีร์ซา กาลิบ (Mirza Galib Street) ใจกลางเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย อาคารแห่งนี้เปิดเป็นโรงแรมหลายแห่ง เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 2 ราย และเด็กอายุ 4 ขวบ 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 6 ราย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำ 5 คันเข้าสกัดกั้นเปลวไฟ ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการภัยพิบัติลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สามารถช่วยชีวิตผู้คนออกมาได้ราว 80 คน ตำรวจนายหนึ่งเปิดเผยว่ากลุ่มควันหนาทึบทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปีนบันไดขึ้นไปยังชั้นบนด้วยความยากลำบาก
ขณะนี้ไฟดับลงแล้วและอยู่ระหว่างฉีดน้ำหล่อเย็น เจ้าหน้าที่ประเมินว่าอาจพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เป้าหมายหลักตอนนี้คือการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในและหาสาเหตุของเพลิงไหม้
ขณะที่ เกาชิก โชว์ดูรี (Kaushik Chowdhury) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดับเพลิง ลงพื้นที่ตรวจสอบและระบุว่ายังไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด แต่พบว่ามีทั้งชาวอินเดียและชาวบังกลาเทศ เขาตกใจกับสภาพภายในอาคารที่มีโรงแรมเปิดให้บริการซ้อนกันอยู่หลายแห่ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดับเพลิงเตรียมเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของฝ่ายบริหารชุดเก่าที่ออกใบอนุญาตให้โรงแรมเหล่านี้เปิดบริการได้ รัฐบาลเตรียมเดินหน้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั่วรัฐ เพื่อตรวจสอบการทุจริตและการละเลยความปลอดภัย
ผู้ดูแลอาคารไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติหลายอย่างในการดำเนินกิจการโรงแรม
รัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่อาจมาจากการสูดดมควันไฟ ผู้คนไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากห้องพักหลายห้องไม่มีหน้าต่าง เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคู่รักออกมาได้เพียงคู่เดียวจากห้องที่มีหน้าต่าง
อัคนิมิตรา ปอล (Agnimitra Paul) รัฐมนตรีแห่งรัฐเบงกอล ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ เตรียมหารือกับมุขมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเทศบาลนครโกลกาตา (KMC) ตำรวจ หน่วยดับเพลิง และกรมการพัฒนาเมือง เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาตป้องกันอัคคีภัย เธอระบุว่าการเปิดโรงแรมถึง 10 แห่งในอาคารที่มีห้องขนาดเล็กจำนวนมากเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนและจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ตำรวจอีกนายหนึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เจ้าของอาคารกำลังหลบหนี ตำรวจสถานีตำรวจนิวมาร์เก็ตกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และเริ่มนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าของอาคารเพื่อเร่งติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยหรือไม่
ข้อมูลจาก : telegraphindia และ apnews
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