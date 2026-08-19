น้ำท่วมน่าน รวม 10 ที่พักนอนฟรี ช่วยนักท่องเที่ยวติดสะปันกลับไม่ได้
สถานการณ์น้ำท่วมน่านวันที่ 19 สิงหาคม 2569 กระทบเส้นทางใน อ.ปัว และ อ.บ่อเกลือ จนนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับได้ ล่าสุดผู้ประกอบการ บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน รวม 10 แห่ง เปิดที่พักฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่
รายชื่อ 10 ที่พัก ได้แก่
- สะปันกลางนา เบอร์โทร 081-626-5536
- ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง เบอร์โทร 088-602-2811
- ภูปันสุข
- สะพานสะปันโฮมสเตย์ เบอร์โทร 08-3525-2992
- Zen Sapan
- นาสะปัน โฮมสเตย์ เบอร์โทร 080-779-9860
- สะปันดาวรีสอร์ท เบอร์โทร095-4453516
- ขุนเขาธารา เบอร์โทร094-935-6962
- มีสะปัน เบอร์โทร 064-6521490
- ภูพญาโฮมสเตย์
นอกจากบ้านสะปันแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านห้วยโทน ยังประกาศให้นักท่องเที่ยวที่ติดค้างพักต่อฟรี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
สาเหตุที่นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งยังออกจากพื้นที่ไม่ได้ มาจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถนนหลายจุดเสียหาย โดย แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศปิดทางหลวงหมายเลข 1256 ช่วงปัว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือ ห้ามผ่านทุกกรณี หลังน้ำป่ากัดเซาะบริเวณสะพานฝายจ้าวจนเส้นทางได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้ ทางหลวงหมายเลข 1081 ปัว บ่อเกลือ แทน แต่ผู้เดินทางควรตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก่อนออกจากพื้นที่ เนื่องจากฝนและน้ำป่ายังทำให้สภาพถนนเปลี่ยนแปลงได้
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมน่าน ทั้งเรือท้องแบน เจ็ตสกี เฮลิคอปเตอร์ KA-32 รถผลิตน้ำดื่ม รถโรงครัว เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่กู้ภัย เพื่อช่วยประชาชนและผู้ติดค้างในพื้นที่ที่การเดินทางทางบกยังมีข้อจำกัด
นักท่องเที่ยวที่ติดค้างสามารถติดต่อที่พักในรายชื่อโดยตรงเพื่อสอบถามการเข้าพัก และควรตรวจสอบสถานะเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่ปลอดภัย ไม่ควรฝ่าจุดที่มีคำสั่งปิดเส้นทางหรือน้ำไหลเชี่ยว
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- TV5HD สะปัน เปิด 10 ที่พักให้คนติดน้ำท่วมอยู่ฟรี
- ไทยรัฐ น้ำท่วมน่าน ที่พักสะปันเปิดช่วยนักท่องเที่ยวติดค้าง
- ตำรวจทางหลวง
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