แม่น้องการ์ตูน ลาบวช ลั่น 11 ที่ผ่านมาทำหน้าที่แม่เต็มที่แล้ว เผยวันปล่อยมือลูก ทรมานเจียนตาย
แม่น้องการ์ตูน ตัดใจขอลาบวช ลั่น 11 ที่สู้มาทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่แล้ว เผยวันปล่อยมือลูกไป ทรมานเจียนตายที่จะไม่ได้เจอกันอีก
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสะเทือนใจที่อยู่ในความสนใจของสังคมมาอย่างยาวนาน สำหรับคดีอุบัติเหตุสลดเมื่อปี 2557 กรณีรถกระบะเมาซิ่งแข่งกันมาแล้วเสียหลักพุ่งชนร้านสเต็กบริเวณปากซอยเอกชัย 119 ส่งผลให้ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตจากการเอาตัวเข้าบังลูกสาว
ขณะที่ “น้องการ์ตูน” ในวัย 5 ขวบขณะนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก่อนจะจากไปอย่างสงบเมื่อกลางปี 2568 ที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว
ล่าสุด แอดมินเพจ ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ในวันที่น้องโดนรถชน น้องสู้มาเสมอ ในวันที่แม่สู้คดีน้องก็ยังสาหัส ในวันที่น้องติดเตียง น้องก็สู้มาตลอด ในวันที่น้องจะไปน้องลืมตาทุกครั้ง เพื่อที่จะไม่ไป ในวันที่แม่ตัดสินใจปล่อยน้องไป มันทรมานมาก แทบจะบอกใครไม่ได้ว่าการปล่อยคน ๆ นึงที่รักและไม่ได้เจอกันอีก มันเจ็บปวด และทำให้น้องกับแม่ไม่ได้เจอกัน และคดีก็จบเท่านั้น ตามที่ทุกคนเข้าใจ ความเชื่อในความยุติไม่มี ความเป็นแม่มีได้เท่านี้จริง ๆ ขอลาไป บวชนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ”
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อ้างอิงจาก : FB ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ”
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