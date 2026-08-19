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เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:59 น.
เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026

เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women Asian Continental Championship 2026) รายการการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย เตรียมแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับทีมที่จะทำการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งหมด 12 ทีม โดยยืนยันจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้

  1. จีน (ประเทศเจ้าภาพ)
  2. ไทย (แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียปี 2023)
  3. เวียดนาม (แชมป์รายการเอวีซีเนชันส์คัพ 2025)
  4. ฮ่องกง (อันดับที่ 4 ชิงแชมป์โซนเอเชียตะวันออก 2025)
  5. อิหร่าน (แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียกลาง 2025)
  6. อิรัก (อันดับที่ 3 รายการชิงแชมป์เอเชียตะวันตก 2025)
  7. อินโดนีเซีย (อันดับที่ 3 รายการซีเกมส์ 2025)
  8. ออสเตรเลีย (แชมป์รายการชิงแชมป์โซนโอเชียเนีย 2025)
  9. ญี่ปุ่น (อันดับโลก)
  10. คาซัคสถาน (อันดับโลก)
  11. ไชนีสไทเป (อันดับโลก)
  12. เกาหลีใต้ (อันดับโลก)
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
แฟ้มภาพ

ส่วนอันดับโลก (World Ranking) ในโซนเอเชีย ของ FIVB โดยเรียงลำดับเฉพาะประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย 2026 เท่านั้น มีดังต่อไปนี้

  • อันดับ 1: ญี่ปุ่น 331.36 คะแนน (อันดับ 3 ของโลก)
  • อันดับ 2: จีน 315.51 คะแนน (อันดับ 7 ของโลก)
  • อันดับ 3: ไทย 189.26 คะแนน (อันดับ 17 ของโลก)
  • อันดับ 4: เกาหลีใต้ 144.15 คะแนน (อันดับ 27 ของโลก)
  • อันดับ 5: เวียดนาม 134.65 คะแนน (อันดับ 32 ของโลก)
  • อันดับ 6: ไชนีสไทเป 119.70 คะแนน (อันดับ 37 ของโลก)
  • อันดับ 7: คาซัคสถาน 110.91 คะแนน (อันดับ 39 ของโลก)
  • อันดับ 8: อิหร่าน 95.60 คะแนน (อันดับ 42 ของโลก)อันดับ 9: อินโดนีเซีย 65.41 คะแนน (อันดับ 57 ของโลก)
  • อันดับ 10: ออสเตรเลีย 46.67 คะแนน (อันดับ 80 ของโลก)
  • อันดับ 11: ฮ่องกง 18.76 คะแนน (อันดับ 115 ของโลก)
  • อันดับ 12: อิรัก (ไม่มีคะแนนสะสมอันดับโลก)

โดยการแบ่งสายการแข่งขัน จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ชาติ จะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม

  • กลุ่ม A: จีน, ไชนีสไทเป, อิหร่าน, อิรัก
  • กลุ่ม B: ไทย, คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย
  • กลุ่ม C: ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้, ฮ่องกง

ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:59 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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