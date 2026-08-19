ข่าว

ชมน้ำใจ! ที่พักดัง จ.น่าน ให้ลูกค้าพักต่อฟรี หลังน้ำท่วมหนัก ตัดขาดเส้นทาง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 17:08 น.
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping

โซเชียลแห่ชม! ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง ที่พักดัง จ.น่าน ให้นักท่องเที่ยวพักต่ออีกคืนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังน้ำท่วมหนักทำถนนขาด สัญญาณมือถือเริ่มหาย

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ประกาศเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณสถานี N1 หน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมือง พร้อมแนะนำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและที่ลุ่มต่ำรีบอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย

ท่ามกลางวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางที่พักแจ้งว่าลูกค้าที่เข้าพักเมื่อคืนที่ผ่านมาและไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด สามารถนอนพักต่อได้ทันทีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปด้วยกัน

สำหรับลูกค้าที่ทำการจองห้องพักล่วงหน้าและมีกำหนดเดินทางในช่วงนี้ สามารถเลื่อนวันเข้าพักออกไปได้แบบไม่มีกำหนดโดยยังคงราคาเดิม หรือเลือกรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน

ทางแคมป์ปิ้งยังได้อัปเดตสถานการณ์เส้นทางจราจรในพื้นที่เพิ่มเติม พบว่าถนนเส้นปัว-ดอยภูคา มีน้ำท่วมและถนนขาด ไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนถนนเส้นสันติสุข-บ่อเกลือ มีน้ำท่วมผิวถนนบางช่วงบริเวณสันติสุข หากระดับน้ำลดลงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ขณะเดียวกันสถานการณ์บนดอยเริ่มพบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย ทางที่พักจึงขออภัยหากลูกค้าไม่สามารถติดต่อแอดมินได้ชั่วคราว

ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง จ.น่าน
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping

หลังจากทางที่พักประกาศความช่วยเหลือออกไป ชาวเน็ตและลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมอย่างล้นหลาม โดยชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าของที่พักที่ช่วยเหลือผู้คนในยามลำบาก โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว

ทั้งยังมองว่าการแสดงจุดยืนเพื่อช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยม

“ขอบคุณมากนะ สปันแคมป์ปิ้งดีใจกับเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ นอนต่ออยู่ต่อไม่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมให้ลำบากดีใจกับเพื่อน ๆ ด้วยค่ะที่มีเจ้าของใจดีอย่างนี้ ขอบคุณความดีนี้ได้ผลตอบแทนให้ร้อยล้านพันล้านนะคะ”

“เจ้าของจิตใจดีมากค่ะ ขอให้ปลอดภัยค่ะ”

“โห..อ่านแล้วตื้นตันใจมากครับ เคยได้รับการบริการจากที่นี่ดีมากครับ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย แววตารอยยิ้มมีความจริงใจในการให้บริการ เห็นแบบนี้แล้วอยากสนับสนุนต่อไปครับ ไปอีกก็จะไป ใครที่รู้จักจะไปก็จะบอกต่อที่พักตรงนี่เลยครับ วิวสวย นอนฟังเสียงน้ำไหลทั้งคืน จุดนี้คือธรรมชาติบำบัดของจริงเลยครับ

อาหารเช้าคือรสชาติดี จัดเต็มมาก ที่สำคัญหมูกระทะตามสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้จะหาอร่อย ๆ นี่ยากมาก แต่ที่พักนี้หมูกระทะอร่อยม๊ากกกก ได้เยอะด้วยครับ กิน 2 คนไม่หมด ตรงข้ามเป็นร้านของชำสะดวกสุด ๆ

แบบนี้ดีมากครับ ถือว่าท่านได้โปรโมท สะปันและการท่องเที่ยวน่านให้ประทับใจ ยังไม่เห็นแก่ผลประโยชน์มากนัก ยังแสดงนิสัยที่แท้จริงของคนน่านนั่นคือความมีน้ำใจไมตรีที่ดีงามอยู่ การแสดงจุดยืนแบบนี้ยิ่งกว่าการประชาสัมพันธ์ใด ๆ เลยครับ”

“อยากให้ที่พักทุกที่ มีน้ำใจและรักษาคุณภาพแบบนี้”

“ขอบคุณที่ทำให้นักท่องเที่ยว มีความรู้สึกดี ๆ กับจ.น่านครับ”

ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง ให้นักท่องเที่ยวพักฟรี น้ำท่วมน่านทำถนนขาด
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping
ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง ให้นักท่องเที่ยวพักฟรี หลังน้ำท่วมน่าน
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping
ชาวเน็ตชม ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง -4
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping
ชาวเน็ตชม ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง -2
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping
ชาวเน็ตชม ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping

ข้อมูลจาก : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ชาวเน็ตวิจารณ์ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ หลังเสียสามี ข่าวดารา

ชาวเน็ตดราม่า ทำไมภรรยา ‘เรย์ แมคโดนัลด์’ ดูไม่เศร้า หลังสูญเสียคนรัก โซเชียลแห่ป้อง

7 นาที ที่แล้ว
ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน

29 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมน่าน สังเวยแล้ว 2 ราย เทศบาลเร่งอุดบิ๊กแบ็กสกัดน้ำทะลักเข้ารพ.น่าน ข่าว

น้ำท่วมน่าน สังเวยแล้ว 2 ราย เทศบาลเร่งอุดบิ๊กแบ็กสกัดน้ำทะลักเข้ารพ.น่าน

32 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมน่าน รวม 10 ที่พักนอนฟรี ช่วยนักท่องเที่ยวติดสะปันกลับไม่ได้ ข่าว

น้ำท่วมน่าน รวม 10 ที่พักนอนฟรี ช่วยนักท่องเที่ยวติดสะปันกลับไม่ได้

45 นาที ที่แล้ว
ภาพจาก Facebook : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping ข่าว

ชมน้ำใจ! ที่พักดัง จ.น่าน ให้ลูกค้าพักต่อฟรี หลังน้ำท่วมหนัก ตัดขาดเส้นทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน ขอลาบวช ที่ผ่านมาทำหน้าที่แม่เต็มที่แล้ว ข่าว

แม่น้องการ์ตูน ลาบวช ลั่น 11 ที่ผ่านมาทำหน้าที่แม่เต็มที่แล้ว เผยวันปล่อยมือลูก ทรมานเจียนตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนหมดสติเสียชีวิตในบ้านพัก บันเทิง

ขนลุก! ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนสิ้นใจในบ้านพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยัน &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; ข่าวจริง รัฐช่วยสูงสุด 3,000 บาท แต่เปิด 1 ต.ค. ยังไม่เคาะ เศรษฐกิจ

ยืนยัน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ข่าวจริง รัฐช่วยสูงสุด 3,000 บาท แต่เปิด 1 ต.ค. ยังไม่เคาะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4 วอลเลย์บอล

ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอร์ดมีมติเคาะ! &quot;นางโปรดปราน สมานมิตร&quot; ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรก ข่าวกีฬา

บอร์ดมีมติเคาะ! “นางโปรดปราน สมานมิตร” ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปริศนา 2 โปรเจกต์ค้างฝัน &quot;เรย์ แมคโดนัลด์&quot; ตั้งใจทำก่อนตาย ไม่เคยบอกว่าคืออะไร บันเทิง

ปริศนา 2 โปรเจกต์ค้างฝัน “เรย์ แมคโดนัลด์” ตั้งใจทำก่อนตาย ไม่เคยบอกว่าคืออะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาคริต-เรย์ อวดโมเมนต์เพื่อนซี้ ส่งต่อความผูกพันสู่รุ่นลูก บันเทิง

โมเมนต์ ชาคริต-เรย์ อวดภาพลูกชาย กอดคอซี้ปึ้กถอดแบบรุ่นพ่อ เป๊ะทุกมุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า! กู้ภัยพบชายเสียชีวิต ขณะเข้าอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม จ.น่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินว่างงานประกันสังคม แต่ละเดือนได้ไม่เท่ากัน ชี้แจงสาเหตุแล้ว เศรษฐกิจ

เงินว่างงานประกันสังคม แต่ละเดือนได้ไม่เท่ากัน ชี้แจงสาเหตุแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ ไกจิน อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ &quot;อีก 11 ปีจะได้เบี้ยคนชรา&quot; เสียดายไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่ บันเทิง

เบนซ์ ไกจิน อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “อีก 11 ปีจะได้เบี้ยคนชรา” เสียดายไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” พอใจ ยอดเปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันแรกทะลุ 3 แสนราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา บันเทิง

ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทุบ หอพักอ่างแก้ว มข ข่าว

ทุบ หอพักอ่างแก้ว มช. เปิดเอกสารขายทอดตลาด อาคารโมเดิร์นวัย 62 ปี เตรียมปิดตำนาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศุภชัย ใจเด็ด&quot; โพสต์เศร้าถึง &quot;เรย์ แมคโดนัลด์&quot; ขอบคุณที่ให้โอกาส ทำให้ฝันเป็นจริง ข่าวกีฬา

“ศุภชัย ใจเด็ด” โพสต์เศร้าถึง “เรย์ แมคโดนัลด์” ขอบคุณที่ให้โอกาส จะจำไม่มีวันลืม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ย จรินทร์พร อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย” บันเทิง

เต้ย จรินทร์พร อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ ตามล่าตัวชายสวมหน้ากาก “ชัคกี้” เดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก บันเทิง

ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops เศรษฐกิจ

MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกรวบ &quot;นายก้อง&quot; คนสนิท &quot;ป้าดา&quot; คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร ข่าว

บุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 17:08 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตวิจารณ์ภรรยา เรย์ แมคโดนัลด์ หลังเสียสามี

ชาวเน็ตดราม่า ทำไมภรรยา ‘เรย์ แมคโดนัลด์’ ดูไม่เศร้า หลังสูญเสียคนรัก โซเชียลแห่ป้อง

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน

ไต้หวันรวบ สาวไทย ดีกรีโค้ชมวยไทย กลืนเฮโรอีนลงท้อง 72 แคปซูล มูลค่า 3.6 ล้าน

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026

เช็คอันดับโลก 12 ชาติ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนหมดสติเสียชีวิตในบ้านพัก

ขนลุก! ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนสิ้นใจในบ้านพัก

เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2569
Back to top button