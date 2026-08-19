ชมน้ำใจ! ที่พักดัง จ.น่าน ให้ลูกค้าพักต่อฟรี หลังน้ำท่วมหนัก ตัดขาดเส้นทาง
โซเชียลแห่ชม! ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง ที่พักดัง จ.น่าน ให้นักท่องเที่ยวพักต่ออีกคืนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังน้ำท่วมหนักทำถนนขาด สัญญาณมือถือเริ่มหาย
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ประกาศเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณสถานี N1 หน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมือง พร้อมแนะนำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและที่ลุ่มต่ำรีบอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย
ท่ามกลางวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางที่พักแจ้งว่าลูกค้าที่เข้าพักเมื่อคืนที่ผ่านมาและไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด สามารถนอนพักต่อได้ทันทีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปด้วยกัน
สำหรับลูกค้าที่ทำการจองห้องพักล่วงหน้าและมีกำหนดเดินทางในช่วงนี้ สามารถเลื่อนวันเข้าพักออกไปได้แบบไม่มีกำหนดโดยยังคงราคาเดิม หรือเลือกรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน
ทางแคมป์ปิ้งยังได้อัปเดตสถานการณ์เส้นทางจราจรในพื้นที่เพิ่มเติม พบว่าถนนเส้นปัว-ดอยภูคา มีน้ำท่วมและถนนขาด ไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนถนนเส้นสันติสุข-บ่อเกลือ มีน้ำท่วมผิวถนนบางช่วงบริเวณสันติสุข หากระดับน้ำลดลงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันสถานการณ์บนดอยเริ่มพบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย ทางที่พักจึงขออภัยหากลูกค้าไม่สามารถติดต่อแอดมินได้ชั่วคราว
หลังจากทางที่พักประกาศความช่วยเหลือออกไป ชาวเน็ตและลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมอย่างล้นหลาม โดยชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าของที่พักที่ช่วยเหลือผู้คนในยามลำบาก โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว
ทั้งยังมองว่าการแสดงจุดยืนเพื่อช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยม
“ขอบคุณมากนะ สปันแคมป์ปิ้งดีใจกับเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ นอนต่ออยู่ต่อไม่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมให้ลำบากดีใจกับเพื่อน ๆ ด้วยค่ะที่มีเจ้าของใจดีอย่างนี้ ขอบคุณความดีนี้ได้ผลตอบแทนให้ร้อยล้านพันล้านนะคะ”
“เจ้าของจิตใจดีมากค่ะ ขอให้ปลอดภัยค่ะ”
“โห..อ่านแล้วตื้นตันใจมากครับ เคยได้รับการบริการจากที่นี่ดีมากครับ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย แววตารอยยิ้มมีความจริงใจในการให้บริการ เห็นแบบนี้แล้วอยากสนับสนุนต่อไปครับ ไปอีกก็จะไป ใครที่รู้จักจะไปก็จะบอกต่อที่พักตรงนี่เลยครับ วิวสวย นอนฟังเสียงน้ำไหลทั้งคืน จุดนี้คือธรรมชาติบำบัดของจริงเลยครับ
อาหารเช้าคือรสชาติดี จัดเต็มมาก ที่สำคัญหมูกระทะตามสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้จะหาอร่อย ๆ นี่ยากมาก แต่ที่พักนี้หมูกระทะอร่อยม๊ากกกก ได้เยอะด้วยครับ กิน 2 คนไม่หมด ตรงข้ามเป็นร้านของชำสะดวกสุด ๆ
แบบนี้ดีมากครับ ถือว่าท่านได้โปรโมท สะปันและการท่องเที่ยวน่านให้ประทับใจ ยังไม่เห็นแก่ผลประโยชน์มากนัก ยังแสดงนิสัยที่แท้จริงของคนน่านนั่นคือความมีน้ำใจไมตรีที่ดีงามอยู่ การแสดงจุดยืนแบบนี้ยิ่งกว่าการประชาสัมพันธ์ใด ๆ เลยครับ”
“อยากให้ที่พักทุกที่ มีน้ำใจและรักษาคุณภาพแบบนี้”
“ขอบคุณที่ทำให้นักท่องเที่ยว มีความรู้สึกดี ๆ กับจ.น่านครับ”
ข้อมูลจาก : ณ สะปัน แคมป์ปิ้ง Na Saphan Camping
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