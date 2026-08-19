ยืนยัน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ข่าวจริง รัฐช่วยสูงสุด 3,000 บาท แต่เปิด 1 ต.ค. ยังไม่เคาะ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทยยืนยันแล้วว่า โครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส มีจริง รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยตั้งเป้าเริ่มโครงการในเดือนตุลาคม 2569 แต่ วันเปิดลงทะเบียนและเงื่อนไขรับสิทธิยังรอข้อสรุปจาก ครม.
กระแสที่ระบุว่า เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 และรัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 3,000 บาท จึงไม่ใช่ข่าวปลอม เพียงแต่ตัวเลขและกำหนดการเหล่านี้ยังเป็นกรอบที่รัฐบาลกำลังผลักดัน ไม่ใช่เงื่อนไขสุดท้ายที่ประกาศใช้แล้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมว่า เตรียมเดินหน้าโครงการด้วยงบระยะแรกประมาณ 1,750 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องการให้เริ่มโครงการในเดือนตุลาคม
ส่วนวันที่ 1 ตุลาคม เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้โครงการเริ่มทัน นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า กระทรวงกำลังเร่งสรุปรายละเอียดเพื่อให้ทันกรอบนี้ แต่ ณ วันที่ 19 สิงหาคม โครงการยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ครม. จึงยังไม่สามารถยืนยันว่า 1 ตุลาคมจะเป็นวันเปิดลงทะเบียน
สำหรับวงเงิน สูงสุด 3,000 บาท มีที่มาจากรูปแบบร่วมจ่าย หรือ Co-Payment ที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้ โดยรัฐช่วยค่าที่พัก 50% และประชาชนจ่ายอีก 50% พร้อมกำหนดเพดานเงินสนับสนุนไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ
ล่าสุดรัฐบาลกำลังเลือกรูปแบบสนับสนุนค่าที่พักระหว่าง Flat Rate กับ Co-Payment โดย Flat Rate อาจให้รัฐช่วยค่าห้องในอัตราคงที่ เช่น 1,500 บาทต่อคืน ส่วน Co-Payment อยู่ระหว่างพิจารณาสัดส่วนรัฐช่วย 50% หรือ 60% จึงต้องรอข้อสรุปอีกครั้งว่าสุดท้ายประชาชนจะได้รับเงินช่วยในรูปแบบใด
กรอบปัจจุบันวางไว้ประมาณ 500,000 สิทธิ สูงสุดคนละ 5 สิทธิ และมีแผนใช้แอป เป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มหลัก แต่จำนวนสิทธิ วงเงิน และวิธีลงทะเบียนยังไม่ประกาศเป็นเงื่อนไขอย่างเป็นทางการ
สรุปคือ ไทยเที่ยวไทยพลัสมีจริง รัฐบาลตั้งเป้าเริ่มในเดือนตุลาคม และมีข้อเสนอช่วยค่าที่พักสูงสุด 3,000 บาทจริง แต่กำหนดเปิดลงทะเบียนและเงื่อนไขสุดท้ายยังรอเคาะ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิอย่างเป็นทางการ
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