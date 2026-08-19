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ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:22 น.
ย้อน 3 แชมป์เอเชีย วอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนล่าตั๋วโอลิมปิก-แชมป์สมัย 4

ก่อนสาวไทยลงป้องกันแชมป์เอเชีย 2026 ย้อน 3 ครั้งที่ทีมชาติไทยขึ้นครองเบอร์หนึ่งทวีป ตั้งแต่คืนโค่นจีนที่ฮานอย ปี 2009 แชมป์ในบ้านปี 2013 และ ปี 2023

อีกไม่กี่วัน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะกลับเข้าสู่สนามศึก AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 หรือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม ที่เทียนจิน ประเทศจีน คราวนี้ไทยไม่ได้มาในฐานะทีมแชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัย

ปีนี้เดิมพันใหญ่กว่าเหรียญทอง เพราะทีมแชมป์จะคว้าสิทธิไปแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนสามอันดับแรกได้โควตาไปเล่นรายการชิงแชมป์โลกปี 2027 ทำให้ทุกแมตช์ตั้งแต่รอบแรกมีความหมายมากกว่าการชิงความเป็นหนึ่งของเอเชีย

ก่อนเริ่มศึกครั้งใหม่ Thaiger ขอพาย้อนกลับไปดูว่า 3 แชมป์ของสาวไทยเกิดขึ้นอย่างไร เพราะแต่ละครั้งมีเรื่องราวต่างกันชัดเจน ตั้งแต่ยุค 7 เซียนล้มยักษ์จีน ไปจนถึงวันที่ผู้เล่นรุ่นใหม่พิสูจน์ว่าความสำเร็จ

2009 : ไทยโค่นจีน คว้าแชมป์เอเชียครั้งแรก

แชมป์แรกเกิดขึ้นที่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในปี 2009 ช่วงที่ทีมไทยกำลังเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชีย ภายใต้การคุมทีมของ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

แกนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่แฟนรุ่นหลังคุ้นชื่อดี ทั้ง วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, นุศรา ต้อมคำ, ปลื้มจิตร์ ถินขาว, อรอุมา สิทธิรักษ์, มลิกา กันทอง, อำพร หญ้าผา และวรรณา บัวแก้ว

เส้นทางช่วงสุดท้ายหนักตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ แต่ไทยสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ ล้มญี่ปุ่น 3-1 เซต ก่อนเจอจีนในรอบชิงฯ ซึ่งเวลานั้นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของวอลเลย์บอลโลก

ไทยเสียเซตแรก 20-25 แต่กลับมาเก็บสามเซตรวด 25-19, 25-19 และ 25-23 ปิดเกม 3-1 เซต คว้าแชมป์เอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทย

นอกจากถ้วยแชมป์ อรอุมา สิทธิรักษ์ คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ MVP ขณะที่ นุศรา ต้อมคำ ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยม และวรรณา บัวแก้วคว้าตัวรับอิสระยอดเยี่ยม กลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ชื่อของผู้เล่นไทยหลายคนเริ่มได้รับการจับตามองในระดับทวีป

จากทีมที่เคยต้องพยายามไล่ตามจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ปี 2009 คือครั้งแรกที่ไทยขึ้นไปยืนบนยอดโพเดียมเหนือทุกชาติในเอเชีย

2013 : โค่นจีน 5 เซต ก่อนตบญี่ปุ่น 3-0 ที่โคราช

สี่ปีต่อมา แชมป์เอเชียกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทย โดย นครราชสีมา รับหน้าที่เจ้าภาพ และนักกีฬาชุดแชมป์ 2009 ยังคงเป็นกำลังหลักของทีม

รอบรองชนะเลิศ ไทยต้องเจอจีน เกมยืดถึงเซตที่ 5 ตอนนั้นจูถิงยังเป็นดาวรุ่ง สาวไทยเฉือนชนะ 3-2 เซต 19-25, 25-19, 25-22, 21-25 และ 16-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่แฟนเจ้าถิ่นตามเชียร์กันแน่นสนาม

คู่ชิงคือญี่ปุ่น ซึ่งฝีมือไม่ด้อยกว่าไทยเลย แต่เกมชิงแชมป์กลับขาดกว่าที่หลายคนคาด ไทยเล่นเกมเร็วกับเกมรับได้อย่างต่อเนื่อง ชนะ 3 เซตรวด 25-22, 25-18 และ 25-17 คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 และเป็นครั้งแรกที่สาวไทยได้ชูถ้วยรายการนี้ในบ้านตัวเอง

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ รับรางวัล MVP ส่วน นุศรา ต้อมคำ คว้ามือเซตยอดเยี่ยมอีกครั้ง เป็นช่วงที่ทีมชุดนี้อยู่ในจุดแข็งแกร่งที่สุดช่วงหนึ่ง หลังจากก่อนหน้านั้นทำอันดับ 4 เวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2012 และคว้าแชมป์ AVC Cup 2012 มาแล้ว

2023 : รุ่นใหม่รับไม้ต่อ ชนะญี่ปุ่น 5 เซต ก่อนดับจีน 16-14

จากแชมป์ครั้งที่ 2 ไทยต้องรออีก 10 ปีเต็ม กว่าจะกลับขึ้นไปยืนบนยอดเอเชียอีกครั้ง

นักกีฬากลุ่มเดิมหลายคนอำลาทีมชาติ และแกนหลักกลายเป็นรุ่นของ พรพรรณ เกิดปราชญ์, ชัชชุอร โมกศรี, อัจฉราพร คงยศ, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, หัตถยา บำรุงสุข และปิยะนุช แป้นน้อย มี โค้ชด่วน ดนัย ศรีวัชรเมธากุล คุมทีม

ทัวร์นาเมนต์ปี 2023 กลับมาแข่งที่นครราชสีมาอีกครั้ง ไทยเดินหน้าด้วยผลงานไร้พ่าย ชนะออสเตรเลีย มองโกเลีย และเกาหลีใต้ 3-0 ก่อนชนะเวียดนาม 3-1 แล้วเข้าสู่รอบรองฯ เจอญี่ปุ่น

เกมกับญี่ปุ่นเกือบจบเส้นทางของไทย เมื่อสาวไทยตามหลัง 1-2 เซต แต่กลับมาเอาเซต 4 ก่อนปิดไทเบรก 15-11 ชนะ 3-2 เซต ผ่านเข้าชิงกับจีน

รอบชิงวันที่ 6 กันยายน 2023 กลายเป็นอีกเกมที่แฟนวอลเลย์บอลไทยจำได้ไม่ลืม ทั้งสองทีมแลกกันจนต้องตัดสินในเซตที่ 5 ก่อนสาวไทยเฉือนจีน 16-14 ชนะรวม 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-21, 25-27, 25-19, 20-25 และ 16-14 ต่อหน้าแฟนประมาณ 5,000 คนในชาติชายฮอลล์

ชัชชุอร โมกศรี ทำ 23 คะแนนในรอบชิง คว้า MVP ประจำการแข่งขัน ขณะที่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยม และ ทัดดาว นึกแจ้ง ติดทีมยอดเยี่ยมในตำแหน่งบอลเร็ว

จาก 3 แชมป์ สู่ภารกิจสมัยที่ 4 ในปี 2026

ก่อนเปิดศึกปี 2026 มีเพียง จีน ญี่ปุ่น และไทย ที่เคยคว้าแชมป์หญิงเอเชีย จีนครองสถิติสูงสุด 13 สมัย ญี่ปุ่น 5 สมัย และไทย 3 สมัย ทำให้สาวไทยเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์รายการนี้

ปีนี้ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คนที่เคยพาไทยคว้าแชมป์สองครั้งแรกในปี 2009 และ 2013 ปัจจุบันกลับมารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดป้องกันแชมป์ปี 2026

ฟอร์มทีมตอนนี้กำลังร้อน ได้ชัชชุอร กลับมาเสริมทัพ หายจากอาการบาดเจ็บ เพิ่งคว้าแชมป์ SEA V Cup 2026 ทั้งสองสนาม โดยสนามสองที่เชียงใหม่ ไทยชนะฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม 3-0 ทุกนัด เก็บ 9 คะแนนเต็มโดยไม่เสียเซต

รอบแรกของชิงแชมป์เอเชีย ไทยอยู่ สาย B ร่วมกับออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และคาซัคสถาน โดยสองอันดับแรกของแต่ละสายจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

โปรแกรมทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มตามเวลาไทย ได้แก่

  • 21 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ไทย พบ ออสเตรเลีย
  • 24 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ไทย พบ คาซัคสถาน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:22 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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