ปริศนา 2 โปรเจกต์ค้างฝัน “เรย์ แมคโดนัลด์” ตั้งใจทำก่อนตาย ไม่เคยบอกว่าคืออะไร
ย้อนคลิป เรย์ แมคโดนัลด์ พูดคุยกับ เบนซ์ ถาวร ภัสสรศิริกุล หรือ เบนซ์ ไกจิน ใน The Gaijin Trips เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ก่อนเรย์เสียชีวิตในวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
บทสนทนาเริ่มจากเรื่องภาวะหมดไฟ หลังทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวมานานจนเริ่มรู้สึกว่ารูปแบบเดิมซ้ำ เรย์อยากขยับไปทำงานที่มีเนื้อหามากขึ้น โดยเฉพาะสารคดีแบบ 3 ถึง 5 ตอนจบ
ระหว่างคุย เรย์เปิดเผยว่ามี 2 โปรเจกต์ ที่คิดอยากทำมาตั้งแต่อายุ 20 กว่า และยังค้างอยู่ในใจมาตลอด
“มันมีอยู่ 2 ซีรีส์ที่อยากทำมาตั้งแต่อายุ 20 กว่าแล้ว ที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำ เราจะรู้สึกว่าเราจะไม่จบ”
เบนซ์ถามต่อว่าเป็นเรื่องอะไร แต่เรย์ไม่ยอมบอก เพียงตอบว่าน่าจะมีคนเคยทำประเด็นคล้ายกันแล้ว แต่เขาต้องการเล่าด้วยวิธีของตัวเอง
จากนั้นเรย์พูดถึงความสำคัญของสองโปรเจกต์นี้ว่า
“2 อันนี้ ไม่ทำไม่ได้ว่ะ นอนตายตาไม่หลับ”
สำหรับเรย์ งานทั้งสองอาจไม่ได้เป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่น แต่มีความหมายกับตัวเองในด้านจิตใจ สิ่งที่เขากังวลมีเพียงว่า หากทำออกมาจริง จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดให้คนดูเข้าใจได้หรือไม่
เรย์ไม่ได้เปิดเผยชื่อ เนื้อหา สถานที่ หรือรายละเอียดของทั้งสองโปรเจกต์ จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเขาเริ่มทำไปแล้วหรือยัง และไม่มีหลักฐานว่าเป็นผลงานใด
คลิปช่วงนี้กลับมาได้รับความสนใจหลังเรย์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ทำให้คำพูดเรื่องงานที่ยังอยากทำกลายเป็นอีกบทสนทนาที่แฟนผลงานนำกลับมาพูดถึง
สิ่งที่เหลือไว้เป็นคำถามคือ 2 โปรเจกต์ที่เรย์บอกว่า “ไม่ทำไม่ได้” คือเรื่องอะไร เพราะจนถึงตอนท้ายของบทสนทนา เขายังเลือกเก็บคำตอบนั้นไว้กับตัวเอง
ชมคลิปต้นฉบับ : The Gaijin Trips
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