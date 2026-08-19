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ขนลุก! ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนสิ้นใจในบ้านพัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:45 น.
ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนหมดสติเสียชีวิตในบ้านพัก

ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลางกลางรายการ ตั๊ก บริบูรณ์ ลั่น อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนหมดสติเสียชีวิตในบ้านพักในวัย 49 ปี

จากกรณีที่วงการบันเทิงต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69) เมื่อมีรายงานว่า เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้ว ภายในบ้านพัก โดยทาง แหม่ม สริญญา ภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรก ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่า เรย์ล้มฟุบหมดสติลงบนโซฟาหน้าทีวีตั้งแต่ช่วง 00.12 น. ก่อนที่ทางภรรยาจะมาพบในช่วงเช้า จึงได้ทราบว่าสามีพระเอกดังจากไปแล้ว

กู้ภัยได้รับแจ้ง เรย์ แม็คโดนัลด์ หมดสติในบ้านพัก ก่อนสิ้นใจเวลาต่อมา

ล่าสุดทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองไปค้นหาบทสัมภาษณ์ในรายการต่าง ๆ ที่ เรย์ แมคโดนัลด์ เคยมีโอกาสได้ไปเป็นแขกรับเชิญ กระทั่งไปสะดุดเข้ากับคลิปรายการ พูดไปเรื่อย ของ ตั๊ก บริบูรณ์ ที่โพสต์ลงช่องยูทูปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา

ในช่วงต้นของรายการ ตั๊ก บริบูรณ์ ได้มีการถามถึงอายุ เรย์ แมคโดนัลด์ ก่อนที่เรย์จะพูดประโยคที่เมื่อย้อนมาฟังแล้วถึงกับขนลุก โดยบทสนทนาในขณะนั้นคือ

เรย์ : พออายุมากขึ้นเรื่อย ๆ ตื่นมาเข้าห้องน้ำช่วง ตี 4 แล้วมันก็ไม่หลับต่อ ไม่รู้ว่าตั๊กเป็นหรือยัง

ตั๊ก : ผม 46 พี่ก็ประมาณ…

เรย์ : 48 (ในขณะนั้น) อีกบอลโลกเดียวก็ 50 หวังว่าคงอยู่ถึงนะ

ตั๊ก : ถึงสิพี่

เรย์ : อันนี้เราพูดด้วยกัน ไม่ได้แช่ง แต่เราว่าเราไม่ถึงหว่ะ

กระทั่งในเวลาประมาณ 07.00 น.ของวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมใกตัญญูยืนยันการเสียชีวิตของ เรย์ แมคโดนัล สิ้นใจบนโซฟาในบ้านพัก ด้วยวัยเพียง 49 ปี สร้างความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัว เพื่อนร่วมวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมาก

ย้อนฟัง เรย์ แมคโดนัลด์ พูดเป็นลาง อาจอยู่ไม่ถึงอายุ 50 ก่อนหมดสติเสียชีวิตในบ้านพัก-1

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อ้างอิงจาก : รายการ พูดไปเรื่อย

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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