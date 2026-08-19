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เศร้า! กู้ภัยพบชายเสียชีวิต ขณะเข้าอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม จ.น่าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 15:46 น.

กู้ภัยพบชายเสียชีวิต ขณะเข้าอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม จ.น่าน หลังเจอฝนถล่ม เบื้องต้นเป็นชายในช่วงอายุ 40-50 ปี

จากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษม แจ้งข่าวเศร้าพบผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษม ระหว่างเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้านได้ พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย (เพศชาย อายุประมาณ 45–50 ปี) บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายร่างเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย และขอส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกท่านในพื้นที่ครับ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 15:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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