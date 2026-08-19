เศร้า! กู้ภัยพบชายเสียชีวิต ขณะเข้าอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม จ.น่าน
กู้ภัยพบชายเสียชีวิต ขณะเข้าอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม จ.น่าน หลังเจอฝนถล่ม เบื้องต้นเป็นชายในช่วงอายุ 40-50 ปี
จากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิเพชรเกษม แจ้งข่าวเศร้าพบผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษม ระหว่างเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้านได้ พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย (เพศชาย อายุประมาณ 45–50 ปี) บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายร่างเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย และขอส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกท่านในพื้นที่ครับ”
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