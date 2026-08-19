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หนุ่มโว งดช่วยตัวเอง 1 ปี 4 ด้านนี้ดีขึ้น หมอเฉลยช่วยฮอร์โมนพุ่งไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 23:36 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 23:37 น.
หนุ่มโว งดช่วยตัวเอง 1 ปี 4 ด้านนี้ดีขึ้น หมอเฉลยช่วยฮอร์โมนพุ่งไหม

ใกล้ถึงเทศกาลชาเลนจ์ No Nut November งดช่วยตัวเองเพียง 1 เดือน แต่ยูทูบเบอร์หนุ่ม ปิแอร์ ดาลาติ (Pierre Dalati) ขยับความท้าทายไปไกลกว่านั้น ด้วยการงดช่วยตัวเองนานถึง 1 ปีเต็ม ก่อนออกมาเล่าว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งสมาธิ ความมั่นใจ พลังงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน

ดาลาติเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้วนำผลมาเล่าผ่านยูทูบ ครั้งนี้เขาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชายชาตรี หยุดช่วยตัวเอง ลดการดูสื่อลามกตลอดหนึ่งปี

ปิแอร์เล่าว่าช่วงยากที่สุดคือ 2 สัปดาห์แรก เพราะความต้องการทางเพศสูงและมีความคิดเรื่องการช่วยตัวเองวนกลับมาอยู่บ่อยครั้ง หลังผ่านช่วงนี้ไป ความรู้สึกอยากเริ่มลดลงและปรับตัวได้ง่ายขึ้น

หลังไม่หลั่ง เจ้าตัวเองว่า สมาธิดีขึ้น จากเดิมที่เสียเวลาและความสนใจไปกับเรื่องเซ็กซ์หรือการดูสื่อลามก สามารถนำความสนใจกลับมาอยู่กับงาน การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมตรงหน้าได้มากขึ้น

ตามมาด้วยความรู้สึกว่ามีพลังงานและทำงานได้มากขึ้น รวมถึงมี ความมั่นใจและความคิดที่ชัดเจนขึ้น ดาลาติมองว่า ส่วนหนึ่งอาจไม่ได้มาจากการหยุดช่วยตัวเองโดยตรง แต่เกิดจากการเลิกพฤติกรรมดูสื่อลามกเป็นกิจวัตร ซึ่งก่อนหน้านั้นกินเวลาและรบกวนสมาธิ

เจ้าตัวย้ำ ไม่ได้มองว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องผิด

แม้ทดลองยาวถึงหนึ่งปี ดาลาติไม่ได้สรุปว่าผู้ชายทุกคนควรเลิกช่วยตัวเอง เขามองว่า การช่วยตัวเองในระดับพอดีไม่ใช่ปัญหา สิ่งที่ตัวเองต้องการเปลี่ยนจริง ๆ คือพฤติกรรมที่กลายเป็นกิจวัตร รวมถึงการพึ่งสื่อลามกมากเกินไป

หลังผ่านการทดลอง เขาจึงเลือกแนวทางฟังความต้องการของร่างกายมากกว่า ตั้งใจไม่ทำเพียงเพราะเป็นนิสัยประจำวัน แต่ก็ไม่ได้ตั้งกฎว่าต้องงดตลอดชีวิต

ข้อมูลทางการแพทย์ชี้ว่า การช่วยตัวเองเป็นพฤติกรรมทางเพศตามธรรมชาติและโดยทั่วไปไม่เป็นอันตราย ช่วยผ่อนคลายความเครียด ลดความตึงเครียด ช่วยการนอนหลับ และทำให้อารมณ์ดีขึ้นในบางคน

แล้วงดช่วยตัวเองทำให้ Testosterone เพิ่มจริงไหม?

ดาลาติรู้สึกว่าตัวเองออกกำลังกายได้ดีขึ้นและแข็งแรงกว่าเดิม จึงตั้งข้อสังเกตว่าเทสโทสเตอโรนอาจเพิ่มขึ้น แต่เขายอมรับว่า ไม่เคยตรวจระดับฮอร์โมนก่อนและหลังการทดลอง จึงไม่มีข้อมูลยืนยันว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากฮอร์โมนจริง

ข้อมูลจาก Cleveland Clinic ช่วยตอบเรื่องนี้ค่อนข้างชัดว่า การช่วยตัวเองไม่มีผลระยะยาวต่อระดับเทสโทสเตอโรน งานศึกษาขนาดเล็กบางชิ้นพบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนชั่วคราวเมื่อหยุดกิจกรรมทางเพศ แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าการงดช่วยตัวเองเป็นเวลานานจะทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

International Society for Sexual Medicine (ISSM) ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า คำกล่าวในโลกออนไลน์เรื่อง semen retention หรือการเก็บน้ำอสุจิ เช่น เพิ่มเทสโทสเตอโรน เพิ่มพลัง หรือทำให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น ยังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์รองรับเพียงพอ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมบางคนรู้สึกจึงอาจมาจากการปรับพฤติกรรมอื่นร่วมด้วย

ถ้าไม่หลั่งทั้งปี อสุจิไปไหน?

หากผู้ชายไม่หลั่งเป็นเวลานาน อสุจิจะสะสมจนเป็นอันตรายหรือไม่

ร่างกายไม่ได้เก็บอสุจิไว้เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อสุจิที่สร้างขึ้นแต่ไม่ได้ถูกหลั่งออกมาจะเสื่อมสภาพและถูกย่อย ก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมส่วนประกอบกลับไปใช้ใหม่ ขณะที่บางคนอาจมีการหลั่งขณะหลับ หรือที่เรียกว่า ฝันเปียก ได้ตามธรรมชาติ

ISSM ระบุว่า การไม่หลั่งโดยทั่วไปไม่ได้สร้างอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่คนทั่วไปจำเป็นต้องงดหลั่งเป็นเวลานานเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นเช่นกัน

ดังนั้น ใครอยากลอง NoFap เพื่อทดสอบวินัยหรือลดการดูสื่อลามกสามารถเลือกทำได้ แต่ถ้าหวังว่าจะ เพิ่มเทสโทสเตอโรน เพิ่มกล้าม เพิ่มพลัง หรือเปลี่ยนสุขภาพอย่างชัดเจนเพียงเพราะหยุดหลั่ง แนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่า

 

ข้อความภาพปก

หนุ่มงดช่วยตัวเอง 1 ปี
ร่างกายเปลี่ยนอะไรบ้าง?

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 23:36 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 23:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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