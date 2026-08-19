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บอร์ดมีมติเคาะ! “นางโปรดปราน สมานมิตร” ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:16 น.
บอร์ดมีมติเคาะ! "นางโปรดปราน สมานมิตร" ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรก

บอร์ดมีมติเคาะ! “นางโปรดปราน สมานมิตร” ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กกท. หญิงคนแรกในรอบ 62 ปี เตรียมชงเรื่องเข้า ครม. เพื่ออนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งมีน.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ได้ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ จำนวน 2 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 10 คนก่อนหน้านี้ ได้แก่ นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ กกท. ซึ่งมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธาน ได้นัดประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าการ กกท. คนใหม่

ผลการประชุมล่าสุด คณะกรรมการ กกท. มีมติเลือก “นางโปรดปราน สมานมิตร” รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ นับเป็นผู้นำองค์กรลำดับที่ 14 และเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของ กกท. ในรอบ 62 ปี

นางโปรดปราน สมานมิตร
FB/ กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กกท. ได้พิจารณากำหนดผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในนามกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำกลับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. อีกครั้ง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับประวัติของนางโปรดปราน สมานมิตร หรือ “ตั๋ว” เกิดวันที่ 1 เมษายน 2512 ปัจจุบันอายุ 57 ปี เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านประวัติการทำงาน นางโปรดปรานเข้าทำงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2534 ก่อนจะเติบโตในองค์กรตามลำดับตำแหน่งดังนี้

  • พ.ศ. 2555-2560 ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
  • พ.ศ. 2560-2564 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
  • พ.ศ. 2564-2565 รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ศ. 2565-2567 รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา
  • พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

นอกจากนี้ นางโปรดปรานยังเคยผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2566-2567 กระทั่งปี พ.ศ. 2569 คณะกรรมการ กกท. มีมติเลือกนางโปรดปราน สมานมิตร ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. คนที่ 14 และเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กรแห่งนี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 16:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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