เบนซ์ ไกจิน อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “อีก 11 ปีจะได้เบี้ยคนชรา” เสียดายไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่
เบนซ์ ถาวร ภัสสรศิริกุล หรือ เบนซ์ ไกจิน เจ้าของเพจ The Gaijin Trips แบกเป้เที่ยวคนเดียว โพสต์ถึง เรย์ แมคโดนัลด์ หลังนักแสดง พิธีกร และนักเดินทางเสียชีวิตในวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 โดยกล่าวถึงความฝันเรื่องวัยเกษียณของรุ่นพี่ และเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เห็นเรย์ในวันที่แก่ตัวลง
เบนซ์เขียนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“พี่เร ได้จากเราไปแล้ว
อีก11ปีพี่ก็จะได้เบี้ยคนชราตามที่พี่ฝันไว้แล้ว
เสียดายที่ไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่ ให้ผมได้คอยหยอก
เรียกลุงเรอีกต่อไป ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ
ครับ”
ความสัมพันธ์ของเบนซ์กับเรย์ไม่ได้เริ่มจากการทำงานร่วมกันโดยตรง เบนซ์เคยเล่ากับ บ้านและสวน ExplorersClub เมื่อปี 2566 ว่า วันหนึ่งเขานั่งตัดงานอยู่ที่บ้าน พร้อมเปิดคลิปของเรย์ดูอีกจอ ก่อนมีข้อความจากเพจของเรย์ส่งเข้ามาว่าอยากคุยด้วย
ตอนแรกเบนซ์คิดว่าเป็นบัญชีปลอม กระทั่งได้รับหมายเลขโทรศัพท์และพูดคุยกันจริง จึงรู้ว่าเรย์เป็นคนติดต่อมาหาเอง เพราะชื่นชอบผลงานของ The Gaijin Trips
จากคนที่เคยติดตามผลงานของเรย์ ความสัมพันธ์ค่อย ๆ พัฒนาเป็นการทำงานร่วมกัน เบนซ์เล่าว่า เรย์กลายเป็นคนที่เขาปรึกษาเรื่องงาน เมื่อมีงานเข้ามาก็ช่วยถามและเปิดโอกาสให้ พร้อมพูดติดตลกว่า The Gaijin Trips กลายเป็น “เด็กในสังกัดของเร่ร่อน”
ต่อมา The Gaijin Trips เข้ามาทำงานร่วมกับทีมเร่ร่อน โดยเบนซ์เคยเรียกตัวเองติดตลกว่าเป็น “เด็กในสังกัดของเร่ร่อน” และบอกว่าเรย์เป็นเหมือนคนหลังบ้านที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องงาน
ด้านเรย์ถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 อายุ 49 ปี เจ้าหน้าที่นำร่างไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุ โดยครอบครัวเตรียมรับร่างวันที่ 20 สิงหาคม ก่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23
โพสต์ของเบนซ์จึงเป็นข้อความบอกลารุ่นพี่ที่เคยอยู่เบื้องหลังการทำงาน จากวันที่เขาแทบไม่เชื่อว่าคนที่ตัวเองชื่นชอบและกำลังเปิดคลิปดูอยู่ จะเป็นฝ่ายส่งข้อความมาหา สู่วันที่ต้องเขียนว่า “เสียดายที่ไม่ได้เห็นพี่ตอนแก่”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วรรณสิงห์ ยกย่อง เรย์ แม็คโดนัลด์ ต้นฉบับคนแบกเป้เที่ยว ขอบคุณที่ช่วยเปิดโลก
- รู้จัก “เร่ร่อน” ช่องท่องเที่ยวของ เรย์ แมคโดนัลด์ คลิปสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
- เปิดโพสต์ ลีโอ พุฒ อาลัยเพื่อนรัก เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหันไม่ทันได้ร่ำลา
แหล่งข่าวอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: