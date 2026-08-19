ตรวจหวยหวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 19/8/69 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง เจาะเลขนามสัตว์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 19:01 น.
ตรวจหวยลาว งวด 19/8/69 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง เจาะเลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 19/8/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์สถิติ เลขออกบ่อย งวดวันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพุธย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 19 ส.ค. 69 (19/8/69)

ผลหวยลาววันนี้ 19 ส.ค. 69 (19/8/69)

  • เลข 6 ตัว:
  • เลข 5 ตัว:
  • เลข 4 ตัว:
  • เลข 3 ตัว:
  • เลข 2 ตัว:
  • เลข 1 ตัว:

ผลสลากพัฒนา 5/45: 25 / 33 / 24 / 32 / 39

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพุธ ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
29/7/69 1480 480 80 0
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0

เลขท้ายวันพุธ ชุดไหนเคยออกซ้ำ

เมื่อแยกดูเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว พบว่ามี 4 ชุดที่ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง ได้แก่

  • 68 ออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569
  • 57 ออกวันที่ 22 เมษายน และ 10 มิถุนายน 2569
  • 72 ออกวันที่ 13 และ 27 พฤษภาคม 2569
  • 77 ออกวันที่ 8 เมษายน และ 20 พฤษภาคม 2569

ส่วนเลขท้าย 3 ตัว มีเพียงชุดเดียวที่กลับมาออกซ้ำ คือ 768 โดยออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569 ห่างกันเกือบ 3 เดือนแบบนัดกันมาเป๊ะจนนักจดสถิติต้องขีดเส้นใต้

สำหรับเลขหลักเดียว เลข 7 เป็นเลขท้ายที่ออกบ่อยที่สุด จำนวน 5 งวด รองลงมาคือเลข 0, 2 และ 8 ออกตัวละ 3 งวด

แนวทางเลขเด็ดหวยลาว งวด 29 ก.ค. 2569

หากนำเลขเด่น 7 มาจับคู่กับเลขรอง 0, 2 และ 8 รวมถึงชุดที่เคยออกซ้ำ ได้แนวทางดังนี้

  • เลขเด่น : 7
  • เลขรอง : 0 – 2 – 8
  • เลขท้าย 2 ตัว : 70 – 72 – 78 – 07 – 27 – 87 – 71 – 75 – 17 – 57 – 68 – 77
  • เลขท้าย 3 ตัว : 702 – 708 – 720 – 728 – 750 – 758 – 770 – 778- 172 – 572 – 768 – 977

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 19:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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