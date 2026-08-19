ตรวจหวยลาว งวด 19/8/69 วิเคราะห์สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง เจาะเลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 19/8/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์สถิติ เลขออกบ่อย งวดวันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพุธย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 19 ส.ค. 69 (19/8/69)
ผลหวยลาววันนี้ 19 ส.ค. 69 (19/8/69)
- เลข 6 ตัว:
- เลข 5 ตัว:
- เลข 4 ตัว:
- เลข 3 ตัว:
- เลข 2 ตัว:
- เลข 1 ตัว:
ผลสลากพัฒนา 5/45: 25 / 33 / 24 / 32 / 39
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพุธ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|29/7/69
|1480
|480
|80
|0
|22/7/69
|0768
|768
|68
|8
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
|29/4/69
|7768
|768
|68
|8
|22/4/69
|8257
|257
|57
|7
|8/4/69
|8977
|977
|77
|7
|1/4/69
|6810
|810
|10
|0
เลขท้ายวันพุธ ชุดไหนเคยออกซ้ำ
เมื่อแยกดูเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว พบว่ามี 4 ชุดที่ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง ได้แก่
- 68 ออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569
- 57 ออกวันที่ 22 เมษายน และ 10 มิถุนายน 2569
- 72 ออกวันที่ 13 และ 27 พฤษภาคม 2569
- 77 ออกวันที่ 8 เมษายน และ 20 พฤษภาคม 2569
ส่วนเลขท้าย 3 ตัว มีเพียงชุดเดียวที่กลับมาออกซ้ำ คือ 768 โดยออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569 ห่างกันเกือบ 3 เดือนแบบนัดกันมาเป๊ะจนนักจดสถิติต้องขีดเส้นใต้
สำหรับเลขหลักเดียว เลข 7 เป็นเลขท้ายที่ออกบ่อยที่สุด จำนวน 5 งวด รองลงมาคือเลข 0, 2 และ 8 ออกตัวละ 3 งวด
แนวทางเลขเด็ดหวยลาว งวด 29 ก.ค. 2569
หากนำเลขเด่น 7 มาจับคู่กับเลขรอง 0, 2 และ 8 รวมถึงชุดที่เคยออกซ้ำ ได้แนวทางดังนี้
- เลขเด่น : 7
- เลขรอง : 0 – 2 – 8
- เลขท้าย 2 ตัว : 70 – 72 – 78 – 07 – 27 – 87 – 71 – 75 – 17 – 57 – 68 – 77
- เลขท้าย 3 ตัว : 702 – 708 – 720 – 728 – 750 – 758 – 770 – 778- 172 – 572 – 768 – 977
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