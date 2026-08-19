“ไชยชนก” พอใจ ยอดเปิดลงทะเบียน TH-AI Passport วันแรกทะลุ 3 แสนราย
ไชยชนก พอใจ ยอดลงทะเบียน TH-AI Passport ทะลุ 3 แสนราย เดินหน้าเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทดลองใช้ AI หลายรูปแบบ
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้สัมภาษณ์ถึงการลงทะเบียนโครงการ TH-AI Passport วันนี้เป็นวันแรกว่า ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. มียอดลงทะเบียนทะลุ 300,000 รายแล้ว ขณะที่ระบบยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD มีอาการสะดุดบางช่วง หลังมีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี
อย่างไรก็ตาม ช่องทางแอปทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงแนะนำให้ประชาชนที่พบปัญหากับ ThaiD เปลี่ยนไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐระหว่างที่ทีมงานตรวจสอบสาเหตุ โดยนายไชยชนก กล่าวว่า ระบบของ TH-AI Passport เองสามารถรองรับปริมาณผู้ลงทะเบียนได้ ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อผ่าน ThaiD หรือไม่
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะสามารถเข้าใช้บริการ TH-AI Passport ผ่านเว็บไซต์ โดยโครงการยังคงกำหนดเริ่มให้บริการวันที่ 31 ส.ค.69 ส่วนงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 28 ส.ค.69 ยังเป็นไปตามกำหนดเดิม ภายในงานจะมีกิจกรรมรณรงค์และตัวแทนภาคเอกชนร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน
โดยเป้าหมายของ TH-AI Passport นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง AI ในรูปแบบโปรได้หลากหลาย โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทดลองใช้ AI หลายรูปแบบ เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเอง และอาจนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต
ทั้งนี้ นายไชยชนก ยกตัวอย่างจากการลงพื้นที่ จ.นครพนม ซึ่งพบโรงเรียนแห่งหนึ่งนำ AI เข้าไปอยู่ในหลักสูตร และมีนักเรียนพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยภายในเกมมีคำถามด้านคณิตศาสตร์หรือประวัติศาสตร์แทรกอยู่ในกระบวนการเล่น ซึ่งสะท้อนรูปแบบการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ
นายไชยชนก กล่าวว่า ตัวอย่างดังกล่าวยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI ได้มากขึ้น โดยหนึ่งในเจตนาของโครงการคือการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี และต้องการให้ผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสใช้บริการ AI แบบเสียค่าใช้จ่ายได้ทดลองใช้งานด้วยตัวเอง
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