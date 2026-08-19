โมเมนต์ ชาคริต-เรย์ อวดภาพลูกชาย กอดคอซี้ปึ้กถอดแบบรุ่นพ่อ เป๊ะทุกมุม

น่ารักมาก! ชาคริต แย้มนาม และ เรย์ แมคโดนัลด์ อวดมิตรภาพยาวนาน ส่งต่อความผูกพันสู่รุ่นลูก แฟนคลับแห่เอ็นดู น้องโพธิ์-น้องมิก้า เหมือนคุณพ่อเป๊ะ
ส่องโมเมนต์สุดอบอุ่น ชาคริต แย้มนาม และ เรย์ แมคโดนัลด์ สองเพื่อนซี้ในวงการบันเทิง อวดความผูกพันที่คบหากันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็ก มิตรภาพเกือบ 30 ปียังคงเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบันที่ทั้งคู่ต่างแต่งงานและมีครอบครัวแล้ว ซึ่งความสนิทสนมจากรุ่นพ่อกำลังส่งต่อไปยังรุ่นลูกอย่าง น้องโพธิ์ และ น้องมิก้า
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เรย์ แมคโดนัลด์ โพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่างรุ่นพ่อและรุ่นลูกผ่านอินสตาแกรม raymacdonald พร้อมแคปชั่น “ภาพที่มีทุกปี” แฟนคลับต่างสังเกตเห็นว่า น้องโพธิ์ ลูกพ่อชาคริต และ น้องมิก้า ลูกพ่อเรย์ มีหน้าตาและท่าทางที่ถอดแบบความสนิทสนมมาจากคุณพ่ออย่างชัดเจน
นอกจากนี้วันที่ 13 มกราคม 2567 ชาคริต แย้มนาม โพสต์ภาพคู่ของสองครอบครัวพร้อมแคปชั่น “สุขสันต์วันเด็กนะจ๊ะ” เผยให้เห็นโมเมนต์น่ารักที่ลูกชายทั้งสองคนทำท่าทางและโพสท่าถ่ายรูปกอดคอเหมือนกับที่คุณพ่อทำเป๊ะ ๆ
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