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ทุบ หอพักอ่างแก้ว มช. เปิดเอกสารขายทอดตลาด อาคารโมเดิร์นวัย 62 ปี เตรียมปิดตำนาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:58 น.
ทุบ หอพักอ่างแก้ว มข

กระแส #Saveหอพักอ่างแก้ว ขยายวง หลังอาจารย์สถาปัตย์ มช. เปิดประเด็นอาคารผลงาน “อมร ศรีวงศ์” กำลังถูกรื้อ ตรวจเอกสารมหาวิทยาลัยพบอยู่ในโครงการขายทอดตลาดอาคาร 127 รายการจริง ถูกจัดให้รื้อในลำดับแรก ขณะที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ส่งหนังสือถึงอธิการบดี ขอทบทวนก่อนมรดกสถาปัตยกรรมยุคก่อตั้งมหาวิทยาลัยหายไป

กระแสคัดค้านการรื้อ “หอพักอ่างแก้ว” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ขยายวงในแวดวงสถาปัตยกรรมและศิษย์เก่า หลังอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผน พร้อมเสนอทางเลือกปรับปรุงอาคารแทนการทุบ เนื่องจากหอพักแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี 2507 และเป็นผลงานของ อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกคนสำคัญของงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยไทย

เมื่อตรวจสอบ ประกาศขายทอดตลาดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า หอพักอ่างแก้วอยู่ในรายการอาคารที่จะรื้อถอนจริง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขายทอดตลาดที่พักบุคลากรและสิ่งปลูกสร้างรวม 127 รายการ เพื่อเปิดพื้นที่รองรับการขยายพื้นที่ทางการศึกษาในฝั่งเชิงดอยของมหาวิทยาลัย

เปิดเอกสาร มช. หอพักอ่างแก้วอยู่ “ลำดับแรก” ที่ต้องรื้อ

เอกสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ชื่อว่า “การขายทอดตลาดที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรื้อถอน จำนวน 127 รายการ” กำหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาดแบบเหมารวมไว้ที่ 914,488 บาท และนัดประมูลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

พื้นที่ที่จะถูกเคลียร์ประกอบด้วยหมู่บ้านอ่างแก้ว หมู่บ้านเชิงดอย หมู่บ้านสุเทพ หมู่บ้านร่มสัก หมู่บ้านริมคลอง แฟลตฝายหิน แฟลตสุเทพ บ้านพักรับรองไผ่ล้อม รวมถึง หอพักอ่างแก้ว

วัตถุประสงค์ใน TOR เขียนไว้ชัดว่า มหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุงระบบกายภาพพื้นที่ฝั่งเชิงดอย เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ทางการศึกษา

ที่สำคัญ เงื่อนไขการดำเนินงานกำหนดลำดับการรื้อ กลุ่มแรกประกอบด้วยหมู่บ้านอ่างแก้ว 12 หลัง หมู่บ้านเชิงดอย 8 หลัง แฟลตฝายหิน และ หอพักอ่างแก้ว ก่อนดำเนินงานในพื้นที่อื่นตามลำดับต่อไป

เอกสารแนบท้าย แจกแจงรายละเอียดของหอพักอ่างแก้วเป็นอาคาร 2 หลัง สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,191.74 ตารางเมตร รวม 158 หน่วย กำหนดมูลค่าในบัญชีประกอบการขายทอดตลาดส่วนนี้ไว้ 209,587 บาท

TOR กำหนดอีกว่า ผู้ชนะการประมูลต้องรื้ออาคารตามแผนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ขนย้ายวัสดุออก ปรับพื้นที่กลับให้เรียบร้อย และดำเนินงานทั้งหมดให้เสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันที่เริ่มงานตามสัญญา

ทำไมวงการสถาปัตย์ถึงพยายาม “Save หอพักอ่างแก้ว”

ความเคลื่อนไหวเริ่มเป็นกระแสช่วงวันที่ 17-18 สิงหาคม 2569 เมื่ออาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. หลายคนเปิดประเด็นถึงคุณค่าของอาคาร หนึ่งในนั้นคือ ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม (ADC) ซึ่งเสนอให้ปรับปรุงและนำอาคารกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แทนการรื้อทิ้ง

เหตุผลไม่ได้อยู่ที่ความเก่าเพียงอย่างเดียว หอพักอ่างแก้วสร้างขึ้นเมื่อปี 2507 ในช่วงเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในผลงานที่ อมร ศรีวงศ์ ออกแบบไว้ใน มช. โดยใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่ให้ความสำคัญกับสัดส่วนมนุษย์ ระบบโครงสร้าง การระบายอากาศ พื้นที่เปิด และความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับภูมิประเทศ

อมรยังฝากผลงานสำคัญในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกหลายแห่ง ได้แก่ อาคารคณะสังคมศาสตร์ ปี 2508 อาคารภาควิชาชีววิทยา ปี 2508 อาคารฟิสิกส์ 1 ปี 2509 รวมถึงอาคารห้องสมุด อาคารเรียน Drawing และ Workshop ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี 2515 รวมแล้วอย่างน้อย 7 อาคารที่ถูกยกขึ้นมาศึกษาในฐานะงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย

นอกจากเชียงใหม่ ผลงานของอมรยังเชื่อมโยงกับการสร้างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยรวบรวมผลงานของเขาไว้ในโครงการ “เปิดคลังเอกสาร อมร ศรีวงศ์”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ทำหนังสือถึงอธิการบดี ขอทบทวน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาร่วมแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการ โดยนายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมฯ ลงนามในหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาทบทวนการรื้อหอพักอ่างแก้ว

สมาคมมองว่าอาคารหอพักมช. ความสำคัญมากกว่าสถานะ “ตึกเก่า” เพราะเป็นหลักฐานทางกายภาพของช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยไทย รวมถึงมีความผูกพันกับผู้คนและสถาบันที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปี

ข้อเสนอจึงไม่ใช่ให้หยุดพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด แต่ต้องการให้ประเมินทางเลือกก่อน เช่น การอนุรักษ์ การปรับปรุงอาคาร หรือการเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมเสนอตัวช่วยศึกษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างพื้นที่ใหม่กับสิ่งที่ควรเก็บไว้

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ “รื้อได้ไหม” แต่อยู่ที่ควรรื้อหรือไม่

ข้อถกเถียงในตอนนี้ไปสู่คำถามว่า อาคารอายุ 62 ปีซึ่งมีทั้งคุณค่าด้านการออกแบบ ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย และความทรงจำของคนหลายรุ่น ควรได้รับการประเมินเพื่อหาทางใช้ต่อก่อนหรือไม่ ขณะที่มหาวิทยาลัยเองมีเหตุผลด้านการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการขยายงานทางการศึกษา

จนถึงช่วงวันที่ 19 สิงหาคม กระแส #Saveหอพักอ่างแก้วยังคงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผน ขณะที่จากการตรวจสอบแหล่งข้อมูลสาธารณะล่าสุด ยังไม่พบประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่ามีคำสั่งระงับหรือถอนหอพักอ่างแก้วออกจากแผนรื้อถอน

หากอาคารถูกรื้อออกตาม TOR สิ่งที่หายไปจะไม่ใช่แค่หอพักเก่าริมอ่างแก้ว แต่เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกที่สร้างขึ้นพร้อมช่วงเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผลงานที่วงการสถาปัตยกรรมกำลังพยายามรักษาไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสตัดสินใจอีกครั้ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:58 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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