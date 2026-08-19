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เต้ย จรินทร์พร อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:47 น.
เต้ย จรินทร์พร อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย”
IG/toeyjarinporn

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ โพสต์อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ หลังนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตในวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 พร้อมย้อนความทรงจำจากภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ ซึ่งทั้งคู่เคยแสดงร่วมกันเมื่อปี 2552 โดยเต้ยเรียกเรย์ว่า “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย”

โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @toeyjarinporn มีภาพเก่าจากช่วงที่ทั้งคู่ร่วมงานกัน พร้อมข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเรย์ โดยเฉพาะ แหม่ม สริญญา ภรรยาและลูก รวมถึงเพื่อนสนิทของนักแสดงผู้ล่วงลับ

หนึ่งในข้อความที่เต้ยเขียนถึงรุ่นพี่คือ

“@raymacdonald พระเอกหนังคนแรกของเต้ย Rest in peace. It’s so hard to believe. My deepest condolences to P’Ray’s family. ขอส่งความรักให้ครอบครัว พี่แหม่มและลูก และเพื่อนๆทุกๆคนของพี่เรย์นะคะ ตั้มกับนุ่น จะอยู่ในความทรงจำของเต้ยตลอดไป ดีใจที่ชีวิตนี้ได้ทำงานร่วมกับพี่ค่ะ

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ โพสต์อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์
IG/toeyjarinporn

ก่อนหน้านั้นเต้ยยังเรียกเรย์ว่า “พระเอกหนังคนแรกของเต้ย” พร้อมเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น และส่งความเสียใจไปถึงครอบครัวของเรย์

ความทรงจำเรื่อง “ตั้มกับนุ่น” ย้อนกลับไปถึงภาพยนตร์ หนีตามกาลิเลโอ หรือ Dear Galileo ผลงานกำกับของ นิธิวัฒน์ ธราธร ซึ่งออกฉายในปี 2552 เล่าเรื่อง เชอรี่ รับบทโดย ต่าย ชุติมา และ นุ่น รับบทโดย เต้ย จรินทร์พร สองสาวไทยที่ออกเดินทางไปใช้ชีวิตในยุโรปด้วยกัน

เครดิตภาพยนตร์ระบุว่า เรย์ แมคโดนัลด์ รับบท “ตั้ม (ฝรั่งเศส) / พิสิทธิ์” ส่วนเต้ยรับบท นุ่น ทำให้เส้นเรื่องของทั้งคู่กลายเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ผู้ชมจดจำจากหนังเรื่องนี้ โดย Apple TV ระบุรายชื่อนักแสดงตรงกันว่า Ray MacDonald รับบท Tum (France) / Pisit และ Jarinporn Joonkiat รับบท Noon

สำหรับเรย์ การแสดงใน หนีตามกาลิเลโอ ยังเป็นอีกหนึ่งผลงานเด่นช่วงหลังของเส้นทางภาพยนตร์ และทำให้เขาคว้ารางวัล นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7 ตามข้อมูลที่ The Thaiger รวบรวมไว้ในบทความย้อนผลงานของเรย์

การกลับมาโพสต์ถึง “ตั้มกับนุ่น” ของเต้ยจึงพาคนดูย้อนกลับไปถึงภาพยนตร์เมื่อ 17 ปีก่อน และเป็นการบอกลาเรย์ผ่านหนึ่งในผลงานที่ทั้งคู่เคยสร้างร่วมกัน

เรย์ถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2569 จากการตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าเขาฟุบลงบนโซฟาตั้งแต่เวลาประมาณ 00.12 น. ครอบครัวให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่มีโรคประจำตัว ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลชันสูตรเพื่อยืนยัน

หนีตามกาลิเลโอ
IG/toeyjarinporn
พระเอกหนังคนแรกของเต้ย
IG/toeyjarinporn

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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