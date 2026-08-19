ข่าวดาราบันเทิง

ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 15:14 น.
ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา

ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวช รพ.ตำรวจ ครอบครัวเตรียมรับศพจัดพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ (20 ส.ค. 69)

จากเหตุการณ์การจากไปอย่างกะทันหันของ เรย์ แม็คโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรหนุ่มชื่อดังวัย 49 ปี ซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการในช่วงเช้าที่ผ่านมา (19 ส.ค. 69) ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เคลื่อนย้ายร่างของ เรย์ แมคโดนัลด์ ไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการผ่าชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดตามขั้นตอนของกฎหมาย

โดยทีมแพทย์นิติเวชจะเริ่มกระบวนการผ่าพิสูจน์ร่างในวันพรุ่งนี้ 20 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงเที่ยงของวันเดียวกัน ก่อนจะส่งร่างคืนให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ณ วัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เรย์ แมคโดนัลด์ -3
ภาพจาก Instagram : raymacdonald

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 15:14 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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