ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา

ส่งร่าง เรย์ แม็คโดนัลด์ ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวช รพ.ตำรวจ ครอบครัวเตรียมรับศพจัดพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ (20 ส.ค. 69)
จากเหตุการณ์การจากไปอย่างกะทันหันของ เรย์ แม็คโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรหนุ่มชื่อดังวัย 49 ปี ซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการในช่วงเช้าที่ผ่านมา (19 ส.ค. 69) ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เคลื่อนย้ายร่างของ เรย์ แมคโดนัลด์ ไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการผ่าชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดตามขั้นตอนของกฎหมาย
โดยทีมแพทย์นิติเวชจะเริ่มกระบวนการผ่าพิสูจน์ร่างในวันพรุ่งนี้ 20 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงเที่ยงของวันเดียวกัน ก่อนจะส่งร่างคืนให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ณ วัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
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