“ศุภชัย ใจเด็ด” โพสต์เศร้าถึง “เรย์ แมคโดนัลด์” ขอบคุณที่ให้โอกาส จะจำไม่มีวันลืม
“ศุภชัย ใจเด็ด” โพสต์เศร้าถึง “เรย์ แมคโดนัลด์” ขอบคุณที่ให้โอกาสเดินตามความฝัน ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล และจะจำไม่มีวันลืม
“ศุภชัย ใจเด็ด” นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย จากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรม หลังจากที่ “เรย์ แม็คโดนัลด์” อดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลสันติภาพ เอฟซี ในจังหวัดปัตตานี เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ศุภชัยเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เคยได้รับโอกาสจากเรย์ในอดีต ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เขาได้ทำตามความฝันของตัวเองในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลแถวหน้าของประเทศไทยในเวลาต่อมา
ศุภชัย ระบุว่า “พี่เรย์ครับ ผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องเขียนข้อความถึงพี่ในวันที่พี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก พี่เป็นหนึ่งในคนที่มองเห็นความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง และให้โอกาสผมได้เดินตามความฝันนั้น พี่พาผมไปเจอประสบการณ์หลายอย่างที่ตอนนั้นผมอาจยังไม่รู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหน
วันนี้ผมถึงเข้าใจว่า โอกาสที่พี่ให้ในวันนั้น มันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะพี่ ขอบคุณที่เอ็นดูผมเหมือนลูก ขอบคุณที่เชื่อในตัวผมตั้งแต่วันที่ผมยังไม่มีอะไรเลย
ผมจะไม่มีวันลืมว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ผมเคยมีพี่เรย์เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเปิดประตูให้ความฝันของผม จากนี้พี่พักให้สบายนะครับ ส่วนความฝันที่พี่เคยช่วยเด็กคนหนึ่งให้ได้เดินตาม ผมจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุด
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับพี่เรย์ รักและเคารพพี่เสมอ @mammikaraymacdonald รักพี่นะครับ #เป็นทั้งพ่อทั้งพี่ทั้งเพื่อน #ผมไม่ลืมยิงซ้ายตามที่พี่บอกแน่นอน”
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