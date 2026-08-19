ตำรวจสหรัฐฯ ตามล่าตัวชายสวมหน้ากาก “ชัคกี้” เดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชน
ตำรวจสหรัฐฯ ตามล่าตัวชายสวมหน้ากาก ชัคกี้ ตุ๊กตาตัวตลกจากหนังดัง เดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชน ทำประชาชนตกใจได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าว CBS รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามหาบุคคลที่สวมหน้ากาก “ชัคกี้” ตุ๊กตาฆาตกรจากภาพยนตร์ดัง เดินในที่สาธารณะภายในรัฐฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยอ้างอิงจากหญิงคนหนึ่งระบุว่าเธอพบกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งผู้สวมกากได้ถามว่า “พร้อมตายแล้วรึยัง” นอกจากนี้เขายังมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนคนอื่นๆ ซึ่งทำให้ประชาชนบางคนตกใจและล้มลงไป
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า หากชายคนดังกล่าวถูกจับกุมได้ เขาจะโดนตั้งข้อหา การข่มขู่ก่อการร้าย การทำร้ายร่างกาย และความผิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าหากประชาชนพบเห็นบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อมูลว่าพบกับชัคกี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที โดยตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุน่าจะอยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี
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