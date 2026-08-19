นักสกีโอลิมปิก ถูกโยงมือที่สาม ลิซ่า-เฟรเดอริก เลิกรา? โต้กลับแรง สยบข่าวลือ

สยบข่าวลือ! ไอลีน กู่ นักสกีโอลิมปิก โต้ดราม่าถูกโยงเป็นมือที่สามทำ “ลิซ่า-เฟรเดอริก” เลิกรา ยืนยันไม่ได้ข้องเกี่ยว-รู้เรื่องเป็นคนสุดท้าย
รีบออกมาแถลงการณ์โดยด่วน สำหรับ ไอลีน กู่ (Eileen Gu) หรือ กู่ อ้ายหลิง ที่รู้จักกันในฉายา “เจ้าหญิงหิมะ” นักกีฬาสกีฟรีสไตล์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก วัย 22 ปี ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบัญชี Weibo ส่วนตัว ชี้แจงข่าวลือความสัมพันธ์กับ เฟรเดริก อาร์โนล (Frédéric Arnault) ลูกชายของ เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม LVMH หลังมีกระแสข่าวว่าเธอเป็นมือที่สามทำให้เฟรเดอริกเลิกรากับ ลิซ่า BLACKPINK
ก่อนหน้านี้หัวข้อ “กู่อ้ายหลิงลือคบลูกชายคนที่ 3 ของ LVMH” พุ่งติดอันดับคำค้นหายอดฮิตบนเวย์ปั๋วของจีนอย่างรวดเร็ว ผู้คนบนโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาถกเถียงประเด็นนี้ กู่อ้ายหลิงเลือกใช้จังหวะนี้โพสต์ข้อความตอบกลับว่า“มีแฟนใหม่อีกแล้วเหรอ?? รู้เป็นคนสุดท้ายตลอดเลย แยกย้าย ๆ”
อย่างไรก็ดี ข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องใหม่ ย้อนกลับไปปี 2565 กู่อ้ายหลิงเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในฐานะตัวแทนของแบรนด์ Louis Vuitton ทีมงานจัดที่นั่งให้เธออยู่ระหว่างผู้บริหารของ LVMH สองคน ภาพถ่ายคู่ในงานแฟชั่นโชว์ทำให้เกิดข่าวลือว่าเธอกำลังคบหากับเฟรเดอริก หลังจากนั้นทุกครั้งที่สถานะความรักของลูกชายผู้บริหาร LVMH มีความเคลื่อนไหว ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจะขุดภาพคู่จากงานอีเวนต์แบรนด์ดังขึ้นมาพูดถึงเสมอ
สื่อมวลชนจีนมองว่าการพูดคุยระหว่างกู่อ้ายหลิงกับเฟรเดอริกเกิดขึ้นเฉพาะในงานแฟชั่นวีค หรือ งานเลี้ยงของ Louis Vuitton เป็นเพียงการทำงานตามปกติระหว่างตัวแทนแบรนด์และผู้บริหารกลุ่ม ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทั้งคู่คบหากันเป็นการส่วนตัว
ไอลีน กู่ เคยเป็นนางแบบให้กับ Louis Vuitton เธอเพิ่งคว้า 1 เหรียญทองและ 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมิลาน 2026 ทำให้ชื่อเสียงของเธอพุ่งสูงขึ้น เจ้าตัวเลือกตอบกลับข่าวลือสั้น ๆ เพื่อจบเรื่องราวทั้งหมด และกลับไปโฟกัสการฝึกซ้อมและการเรียน
ขณะที่สื่อต่างประเทศรายงานข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า ลิซ่าและเฟรเดอริกเลิกรากันแล้ว แม้ทั้งคู่จะไม่เคยประกาศคบหากันอย่างเป็นทางการ ข่าวลือเรื่องความรักของทั้งสองคนกลายเป็นกระแสร้อนแรงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 หลังมีคนพบเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่ร้านกาแฟในประเทศฝรั่งเศส
หลังจากนั้น เฟรเดอริกปรากฏตัวพร้อมลิซ่าหลายครั้งตามงานอีเวนต์และห้องรับรองในสนามบิน เขายังเดินทางไปให้กำลังใจลิซ่าในการแสดงที่ Crazy Horse Paris และเทศกาลดนตรี Coachella ปาปารัสซี่และผู้คนทั่วไปพบเห็นทั้งคู่ออกเดทและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการส่วนตัวหลายครั้ง นอกจากนี้ลิซ่ายังเดินทางไปท่องเที่ยวกับสมาชิกครอบครัวของเฟรเดอริกหลายครั้ง แต่ไม่มีการยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลจาก : laodong
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