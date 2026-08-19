MaxValu เตรียมโบกมือลาไทย ก่อน 30 สาขาเปลี่ยนเป็น Tops

MaxValu (แม็กซ์แวลู) คนไทยคุ้นเคยมานานเกือบ 19 ปี กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายภายใต้เจ้าของเดิม หลัง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR) บริษัทย่อยของเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ MaxValu จำนวน 30 สาขา พร้อมแผนปรับร้านทั้งหมดเข้าสู่แบรนด์ Tops เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พนักงานร้านรับแจ้งว่าจะเปิดบริการถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นวันสุดท้าย ขณะที่อนาคตการจ้างงานของพนักงานยังไม่มีรายงาน อย่างไรก็ตาม วันที่ 30 กันยายนยังเป็นข้อมูลจากพนักงานที่ให้กับสื่อ ไม่ใช่กำหนดการที่ CRC หรืออิออน (ไทยแลนด์) ประกาศต่อสาธารณะโดยตรง จึงต้องรอติดตามว่าแต่ละสาขาจะมีแผนปิดปรับปรุงและเปิดใหม่เมื่อใด
CRC ซื้ออะไรจาก MaxValu?
วันที่ 7 สิงหาคม 2569 เมื่อ CRC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า CFR ซึ่ง CRC ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 100% ได้ลงนามสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
อิออน (ไทยแลนด์) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ MaxValu ในไทยจำนวน 30 สาขา มีทุนจดทะเบียน 890 ล้านบาท และเมื่อการซื้อขายผ่านเงื่อนไขตามสัญญาครบถ้วน CFR จะเข้าถือหุ้น 100% ก่อนนำสาขาทั้งหมดเข้าสู่ระบบของ Tops
ตรงนี้มีรายละเอียดที่ต้องแยกให้ชัด เพราะตัวเลข 890 ล้านบาทไม่ใช่ราคาที่เซ็นทรัลจ่ายซื้อ MaxValu แต่เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) ส่วนมูลค่าซื้อขายจริงยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ เงินสำหรับทำรายการจะมาจากกระแสเงินสดภายในของ CRC
ประกาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมเป็นการ ลงนามสัญญาเข้าซื้อหุ้น ไม่ได้หมายความว่าการโอนกิจการเสร็จแล้วทันที เพราะยังมีเงื่อนไขบังคับก่อน หรือ Conditions Precedent ที่ต้องดำเนินการให้ครบ เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ CFR จึงจะเข้าบริหารและทยอยปรับโฉมร้าน MaxValu ทั้งหมดเป็น Tops
เซ็นทรัลได้มากกว่าแค่หน้าร้าน 30 แห่ง
เหตุผลที่ดีลนี้น่าสนใจไม่ได้อยู่แค่การเพิ่มจำนวนซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะ CRC จะได้ฐานลูกค้าของกิจการมากกว่า 900,000 ราย พร้อมทำเลร้านที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่สำคัญ รวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนและ ศูนย์ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน หรือ Ready-to-Eat Processing Center ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจอาหารของ Tops ได้ทันที
สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ MaxValu สร้างฐานลูกค้ามานาน ตั้งแต่ข้าวกล่อง เบนโตะ ซูชิ เบเกอรี่ ไปจนถึงอาหารสดและสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น เว็บไซต์อิออน (ไทยแลนด์) เองระบุว่า บริษัทเน้นอาหารสดและอาหารพร้อมทาน พร้อมควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารแบบญี่ปุ่น
สำหรับ CRC การรับช่วงจึงช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการหาทำเล ก่อสร้างร้านใหม่ และสร้างฐานลูกค้าตั้งแต่ศูนย์ เพราะร้านเดิมมีทั้งหน้าร้าน ระบบหลังบ้าน และลูกค้าประจำอยู่แล้ว
สาขาใหญ่ทำเลดี ถูกจับตาว่าเซ็นทรัลจะทำอะไรต่อ
อีกประเด็นที่ทำให้ดีลนี้ถูกจับตามองคือ MaxValu บางสาขาตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่และอยู่ในทำเลเมืองที่มีศักยภาพ
ประชาชาติธุรกิจยกตัวอย่าง สาขาหลักสี่ ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และรายล้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัย จึงเกิดการวิเคราะห์ว่าที่ดินบางแห่งอาจมีศักยภาพต่อยอดมากกว่าการเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ส่วนนี้ยังเป็น การวิเคราะห์ ไม่ใช่แผนลงทุนที่ CRC ประกาศแล้ว ข้อมูลที่ยืนยันได้ขณะนี้คือ CRC ตั้งใจเปลี่ยนร้าน MaxValu ทั้งหมดเป็น Tops ส่วนจะมีการพัฒนาที่ดินของสาขาใดเพิ่มเติมหรือไม่ ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
MaxValu อยู่ไทยเกือบ 19 ปี แต่รากของ AEON ยาวกว่า 40 ปี
หากนับเฉพาะชื่อ MaxValu แบรนด์นี้เริ่มเปิดร้านในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2550 สาขาแรกตั้งอยู่บนถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์อิออน (ไทยแลนด์)
นับถึงเดือนกันยายน 2569 เท่ากับ MaxValu ทำตลาดในไทยมาเกือบ 19 ปี
แต่หากย้อนประวัติของบริษัทเจ้าของกิจการให้ลึกลงไป เส้นทางค้าปลีกของ AEON ในประเทศไทยยาวนานกว่านั้นมาก บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) ระบุว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 หรือ ค.ศ. 1984 ขณะที่ไทยรัฐรายงานว่า ยุคแรกดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ สยามจัสโก้ ก่อนรูปแบบห้างเดิมจะค่อย ๆ เปลี่ยนผ่านมาสู่ซูเปอร์มาร์เก็ต MaxValu ในเวลาต่อมา
การเปลี่ยนมือเกิดขึ้นในช่วงที่ผลประกอบการของอิออน (ไทยแลนด์) เผชิญแรงกดดันหลายปี
อ้างอิงข้อมูลที่ไทยรัฐรวบรวมระบุว่า รายได้ลดจาก 4,441 ล้านบาทในปี 2567 เหลือ 4,053 ล้านบาทในปี 2569 ขณะที่ผลขาดทุนเพิ่มจากประมาณ 186 ล้านบาท เป็น 266 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน
อีกชุดข้อมูลที่รวบรวมผลประกอบการย้อนหลังระบุว่า บริษัทกลับมาขาดทุนตั้งแต่ปี 2566 ก่อนขาดทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2567-2569 ขณะที่รายได้ลดลงทุกปี
30 กันยายน ไม่ได้หมายความว่าร้านทั้ง 30 แห่งจะหายไป แผนที่ CRC แจ้งไว้ชัดคือ หลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จะ ปรับโฉมสาขาทั้งหมดเป็น Tops และนำเข้าสู่ระบบของ Central Food Retail
สิ่งที่ยังไม่มีคำตอบคือ แต่ละสาขาจะหยุดให้บริการเพื่อรีโนเวตหรือไม่ หากหยุดจะใช้เวลานานเท่าไร ร้านใหม่จะเปิดพร้อมกันหรือทยอยเปิด และพนักงานชุดเดิมจะได้รับข้อเสนอให้ทำงานต่ออย่างไร
จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 CRC ยังไม่ได้เปิดไทม์ไลน์รายสาขาออกมา
หากกำหนดที่พนักงานให้ข้อมูลกับสื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 30 กันยายน 2569 จะเป็นวันสุดท้ายของการให้บริการภายใต้ชื่อ MaxValu ก่อนร้านทั้ง 30 แห่งเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ Tops
นั่นหมายความว่า สิ่งที่กำลังปิดฉากไม่ใช่ทำเลค้าปลีกทั้งหมด แต่คือ ชื่อ MaxValu ในประเทศไทย หลังอยู่กับผู้บริโภคไทยมาเกือบ 19 ปี ขณะที่เส้นทางค้าปลีกของอิออนซึ่งเริ่มตั้งแต่ยุคสยามจัสโก้เมื่อปี 2527 ก็กำลังส่งต่อสินทรัพย์และหน้าร้านชุดนี้เข้าสู่มือผู้เล่นไทยรายใหญ่ในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ท็อปส์ เปิด 5 เทรนด์ตรุษจีน 2569 คนไทยเน้นซื้อสินค้าแบบฉลาดเลือก
- เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกเซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 600 ล้าน เปิดแคมเปญตรุษจีน
- ท็อปส์ และแฟมิลี่มาร์ท จัดโปร ช้อปลุ้นบัตรของขวัญ-ส่วนลด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: