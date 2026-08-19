ข่าวดาราบันเทิง

ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:26 น.
ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก

สุดเศร้า! ตั๊ก บงกช โพสต์อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ชายรับเล่นหนังในกำกับเรื่องแรก โดยไม่ถามเรื่องค่าตัว

ภายหลังวงการบันเทิงต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69) เมื่อมีรายงานว่า เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้ว ภายในบ้านพัก โดยทาง แหม่ม สริญญา ภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรก

ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่า เรย์ล้มฟุบหมดสติลงบนโซฟาหน้าทีวีตั้งแต่ช่วง 00.12 น. ก่อนที่ทางภรรยาจะมาพบในช่วงเช้า จึงได้ทราบว่าสามีพระเอกดังจากไปแล้ว

แหม่ม สริญญา เล่านาทีพบสามี เรย์ แมคโดนัลด์ คิดว่านอนหลับบนโซฟา

ท่ามกลางความโศกเศร้าของการสูญเสีย เรย์ แมคโดนัลด์ ทางด้านคนบันเทิงต่างก็โพสต์แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตดาราดัง ยุค 90 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ตั๊ก บงกช อดีตนางเอกชื่อดัง ย้อนเล่าความทรงจำที่ไม่เคยลืม เมื่อเรย์ตอบรับเล่นหนังเรื่องแรกในกำกับให้ด้วยความเต็มใจ และไม่เคยถามเรื่องค่าตัวสักครั้ง

“พี่เรย์ ไม่คิดว่าพี่จะออกเดินทางไกลเร็วขนาดนี้ สู่ภพภูมิที่พี่อาจจะต้องค้นหาอะไรอีกมากมาย หลับให้สบาย เดินทางให้ปลอดภัย และขอขอบคุณที่พี่ช่วยน้องเสมอในช่วงที่น้องลำบากตอนหาพระเอกหนังเรื่องแรก หนังปายอินเลิฟ ที่น้องเรียนกำกับจะต้องทำหนังส่งอาจารย์ แทบไม่มีพระเอกคนไหนรับเล่นให้น้องเลย แต่พอน้องโทรไปหาพี่เรย์พี่ก็รับปากช่วยน้องเลยขอบคุณพี่ และพี่แหม่ม จำได้ว่าการแสดงหนังให้น้องในวันนั้นค่าตัวพี่ไม่ถามสักคำว่าได้เท่าไหร่ จะจดจำและระลึกถึงพี่เสมอ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้พี่แหม่มด้วยนะคะ”

ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก

ตั๊ก บงกช อาลัย เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ย้อนเล่าความประทับใจ พี่ช่วยไว้ตอนลำบาก-1

 

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อ้างอิงจาก : IG bong_kod_tak

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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