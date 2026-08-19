ด่วนที่สุด ! มท.ระดมเจ็ตสกี-เรือ-KA-32 ช่วยน้ำท่วมน่าน สั่งพะเยา-ลำพูนเตรียมพร้อม 24 ชม.
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 กระทรวงมหาดไทยยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน หลังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายหลายพื้นที่ พร้อมสั่งระดมกำลังและเครื่องมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้าเสริมในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งเจ็ตสกี เรือท้องแบน เฮลิคอปเตอร์ KA-32 รถผลิตน้ำดื่ม รถโรงครัว เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ขณะเดียวกันจังหวัดพะเยาและลำพูนได้รับคำสั่งให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าเช่นกัน
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมน่านระหว่างปฏิบัติภารกิจในประเทศออสเตรเลีย กำชับให้ทุกส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมมอบหมาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดูแลสถานการณ์ภาคเหนือและลงพื้นที่บัญชาการแบบบูรณาการ สามารถสั่งการในนามคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ทันที
ล่าสุดจังหวัดน่านได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว ทำให้สามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนจากส่วนกลาง พร้อมเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยและเตรียมอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้าน
ด้าน เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมฝ่ายบริหารกระทรวงมหาดไทย สั่งตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ที่กรม ปภ. และให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่ ก่อนระดมเครื่องมือและเครื่องจักรจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าไปเสริมกำลัง
หน่วย ปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้รับคำสั่งให้นำ เจ็ตสกีและเรือท้องแบนที่สามารถใช้งานได้เร่งเดินทางไปจังหวัดน่าน พร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการสแตนด์บาย หากมีประชาชนติดค้างในจุดที่รถหรือเรือไม่สามารถเข้าถึงได้ จะสามารถสนับสนุนภารกิจทางอากาศได้ทันที
อีกส่วนเป็นการเคลื่อนย้าย รถผลิตน้ำดื่ม รถโรงครัว อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ โดยประสานกรมทางหลวง ตำรวจ และอาสาสมัครช่วยเปิดเส้นทางและนำขบวนรถเข้าไปยังจุดประสบภัย หากจังหวัดน่านต้องการเครื่องมือหรือสิ่งของเพิ่มเติมสามารถแจ้งขอสนับสนุนเพื่อจัดส่งเข้าไปได้ทันที
เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ติดตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียควบคู่กับการรับแจ้งผ่านระบบราชการ หากพบพิกัดผู้ติดค้างหรือกลุ่มเสี่ยงให้ประสานทีมในพื้นที่เข้าช่วยโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความช่วยเหลือเป็นเวลานาน
หนังสือด่วนที่สุดถึง น่าน-พะเยา-ลำพูน รับมืออุทกภัย
ในวันเดียวกัน คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ส่ง หนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พะเยา และลำพูน หลังติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพบว่า ช่วงเดือนสิงหาคมยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง และลมแรง ซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
หนังสือลงนามโดย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ กำหนดมาตรการให้ทั้ง 3 จังหวัดเตรียมรับสถานการณ์ทันที
จังหวัดต้องติดตามข้อมูลต้นน้ำและพื้นที่ข้างเคียงอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับชุมชนที่เคยเกิดอุทกภัย พื้นที่ชุมชนหนาแน่น พื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน หากประเมินแล้วมีความเสี่ยง ต้องแจ้งเตือนประชาชนก่อนน้ำเข้าพื้นที่
ระบบเตือนภัยต้องกระจายข้อมูลให้รวดเร็วและแม่นยำ ตั้งแต่ Cell Broadcast ไปจนถึงช่องทางของจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน พร้อมคำแนะนำที่ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
ตั้งศูนย์พักพิง เตรียมเรือ-เครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้ง 3 จังหวัดยังต้องเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเรือ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยกำหนดจุดวางเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงไว้ล่วงหน้า พร้อมเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สนับสนุนภารกิจอพยพและลำเลียงสิ่งของ หากพื้นที่ประสบภัยถูกตัดขาดหรือเข้าถึงทางบกได้ยาก
ศูนย์พักพิงชั่วคราวต้องพร้อมเปิดใช้งานเมื่อจำเป็น มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร น้ำดื่ม การดูแลด้านสาธารณสุข ตลอดจนโรงครัวและวัตถุดิบที่เพียงพอรองรับผู้ประสบภัย
หน่วยงานในพื้นที่ยังได้รับมอบหมายให้แจ้งผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และประชาชนริมแม่น้ำหรือพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำ หากมีแนวโน้มเพิ่มสูงต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและพาประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนเส้นทางถูกตัดขาด
หากสถานการณ์ยกระดับ จังหวัดต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ เพื่อเป็นศูนย์กลางสั่งการ ประสานกำลัง และช่วยเหลือประชาชน โดยให้กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือก่อน พร้อมประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเป็นปัจจุบัน
ส่วนขั้นตอนหลังน้ำลด จังหวัดต้องเร่งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูพื้นที่ และดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
น่านยังน่าห่วง น้ำเคลื่อนผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าตัวเมือง
สถานการณ์จังหวัดน่านในช่วงสายวันที่ 19 สิงหาคมยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยประเมินว่ามวลน้ำกำลังเคลื่อนผ่านหลายอำเภอก่อนลงสู่พื้นที่เมืองน่าน ขณะที่ฝนยังตกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมโยงกับพะเยาและแพร่ ทำให้จังหวัดใกล้เคียงอีกหลายแห่งต้องติดตามสถานการณ์พร้อมกัน
ก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่เวลา 07.00 น. หลังหลายพื้นที่มีฝนหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตร โดยเฉพาะอำเภอปัว สันติสุข และแม่จริม พร้อมแจ้งบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงและชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมปี 2549 และ 2567 ให้ยกของขึ้นที่สูง ย้ายรถ และเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
รัฐบาลกำชับทุกจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากประเมินแล้วระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเสี่ยงต่อชีวิตประชาชน ต้องแจ้งเตือนและเริ่มอพยพทันที โดยให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
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