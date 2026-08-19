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บุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:16 น.
ตำรวจบุกรวบ "นายก้อง" คนสนิท "ป้าดา" คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร

ตำรวจบุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร หลังแถลงร้องความเป็นธรรมคดีวัดป่าฯ-คลังน้ำมัน

19 ส.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.พระโขนง เข้าจับกุมนายก้อง (นามสมมติ) ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.856/2567 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันบุกรุกโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินพระโขนง โดยจับบริเวณกลางซอยวชิรธรรม 23 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯเวลาประมาณ 11.00 น. ที่ผ่านมา

การจับกุมในครั้งนี้ทางฝ่ายสืบสวนได้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ บช.น. และ บก.น.5 ว่า วันนี้เวลาประมาณ 10.00 น. ได้มี น.ส.ชมมณี หรือ “ป้าดา”, นายก้อง (นามสมมติ) กับพวก ได้นำสื่อมวลชน มาแถลงข่าวเรื่องที่ตนกับพวกไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น และที่ตนกับพวกถูกจับดำเนินคดี ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ คลังน้ำมันของบริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตอำนาจสอบสวน สน.พระโขนง พร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าคดีดังกล่าว โดยต่อมาเวลา 10.50 น. น.ส.ชมมณี และพวกเดินทางออกจาก สน.พระโขนง ไป

ต่อมาเวลา 11.00 น. ตำรวจ สน.พระโขนง ตรวจพบว่า นายก้อง (นามสมมติ) ที่ร่วมเดินทางมากับ น.ส.ชมมณี พบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง จึงได้แสดงหมายจับและจับนำส่งศาลอาญาพระโขนง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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