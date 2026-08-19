ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วันเท่านั้น เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ
ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วัน 19-20 ส.ค. สมาชิก blueplus เติมครบ 500 บาทรับสิทธิทันที
คนใช้รถมีโปรให้รีบเช็ก ปตท ลด 1 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 2 วัน หลัง PTT Station ประกาศโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก blueplus เติมน้ำมันครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 1 บาทต่อลิตร ครอบคลุมทั้งน้ำมันเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมียม
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 05.00 น. ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 24.00 น. รวมระยะเวลา 2 วัน ที่ PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
ปตท ลด 1 บาท ต้องเติมเท่าไร?
เงื่อนไขหลัก ผู้ใช้สิทธิต้องเป็น สมาชิก blueplus และเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบอย่างน้อย 500 บาทต่อใบเสร็จจากนั้นจะได้รับส่วนลดราคาน้ำมัน 1 บาทต่อลิตร ในรายการนั้น
ตัวอย่างง่าย ๆ หากเติมน้ำมัน 30 ลิตรและยอดถึงเกณฑ์ 500 บาท ผู้ใช้สิทธิจะได้รับส่วนลดรวม 30 บาทจากโปรโมชั่นนี้ เพราะคิดส่วนลดตามจำนวนลิตรที่เติม ไม่ใช่ส่วนลดครั้งละ 1 บาทต่อใบเสร็จ
น้ำมันพรีเมียมก็ร่วมรายการ
จุดที่น่าสนใจของโปรรอบนี้คือ PTT Station ไม่ได้จำกัดเฉพาะน้ำมันเกรดมาตรฐาน แต่รวมถึง น้ำมันเกรดพรีเมียม ด้วย จึงเหมาะกับผู้ใช้รถที่ปกติเติมน้ำมันกลุ่มพรีเมียมและมียอดต่อครั้งเกิน 500 บาทอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะ สาขาที่ร่วมรายการ และอาจมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับช่องทางชำระเงินหรือโปรโมชั่นอื่น ผู้ใช้รถควรตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานีบริการหรือช่องทางของ PTT Station ก่อนเติม
แหล่งข่าว: PTT Station
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