เศรษฐกิจ

ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วันเท่านั้น เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:42 น.
ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วันเท่านั้น เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ

ปตท ลด 1 บาท/ลิตร 2 วัน 19-20 ส.ค. สมาชิก blueplus เติมครบ 500 บาทรับสิทธิทันที

คนใช้รถมีโปรให้รีบเช็ก ปตท ลด 1 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 2 วัน หลัง PTT Station ประกาศโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก blueplus เติมน้ำมันครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 1 บาทต่อลิตร ครอบคลุมทั้งน้ำมันเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมียม

โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 05.00 น. ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 24.00 น. รวมระยะเวลา 2 วัน ที่ PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

ปตท ลด 1 บาท ต้องเติมเท่าไร?

เงื่อนไขหลัก ผู้ใช้สิทธิต้องเป็น สมาชิก blueplus และเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบอย่างน้อย 500 บาทต่อใบเสร็จจากนั้นจะได้รับส่วนลดราคาน้ำมัน 1 บาทต่อลิตร ในรายการนั้น

ตัวอย่างง่าย ๆ หากเติมน้ำมัน 30 ลิตรและยอดถึงเกณฑ์ 500 บาท ผู้ใช้สิทธิจะได้รับส่วนลดรวม 30 บาทจากโปรโมชั่นนี้ เพราะคิดส่วนลดตามจำนวนลิตรที่เติม ไม่ใช่ส่วนลดครั้งละ 1 บาทต่อใบเสร็จ

น้ำมันพรีเมียมก็ร่วมรายการ

จุดที่น่าสนใจของโปรรอบนี้คือ PTT Station ไม่ได้จำกัดเฉพาะน้ำมันเกรดมาตรฐาน แต่รวมถึง น้ำมันเกรดพรีเมียม ด้วย จึงเหมาะกับผู้ใช้รถที่ปกติเติมน้ำมันกลุ่มพรีเมียมและมียอดต่อครั้งเกิน 500 บาทอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะ สาขาที่ร่วมรายการ และอาจมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับช่องทางชำระเงินหรือโปรโมชั่นอื่น ผู้ใช้รถควรตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานีบริการหรือช่องทางของ PTT Station ก่อนเติม

แหล่งข่าว: PTT Station

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:42 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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