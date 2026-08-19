ย้อนโพสต์ เรย์ แม็คโดนัลด์ เมื่อ 2 ปีก่อน แคปชั่นปริศนา “เมื่อไหร่ก็ได้” ก่อนจากไป

ย้อนโพสต์ เรย์ แม็คโดนัลด์ เมื่อ 2 ปีก่อน ระบุแคปชั่น “มรณะเมื่อไหร่ก็ได้” ก่อนถูกพบเสียชีวิตกะทันหัน แฟนคลับอาลัย การเดินทางไกลครั้งใหม่
วงการบันเทิงสูญเสีย เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดังกะทันหัน หลังพบร่างของเขาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทางด้านภรรยาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าสามีล้มลงหมดสติตั้งแต่ช่วงเวลา 00.12 น. ที่ผ่านมา
แฟนคลับจำนวนมากพากันย้อนกลับไปดูโพสต์บนอินสตาแกรม raymacdonald ของ เรย์ แม็คโดนัลด์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 หรือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เคยโพสต์ภาพตัวเองอยู่ในกรอบลักษณะคล้ายรูปที่ใช้ตั้งหน้าพิธีศพ ข้อความในรูปภาพระบุว่า “ชาตะ : เมื่อไหร่ก็ตาม มรณะ : เมื่อไหร่ก็ได้” และยังเขียนแคปชั่นประกอบภาพย้ำอีกว่า “เมื่อไหร่ก็ได้”
จากนั้นแฟน ๆ ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพิธีกรคนดัง หลายคนเปรียบเปรยการเสียชีวิตครั้งนี้ว่าเป็นการออกเดินทางไกลครั้งใหม่ของเขา อาทิ
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการเดินทางค่ะ”
“เชื่อว่าพี่เรย์แค่เดินทางในเส้นทางใหม่เท่านั้น”
“เดินทางไกลมากเลยนะคะครั้งนี้”
“เดินทางไกลครั้งนี้ ขอให้ปลอดภัยนะคะ”
“เดินทางปลอดภัยนะพี่เรย์ ขอให้การเดินทางครั้งนี้ใจดีกับพี่และง่ายสำหรับพี่นะ วันนี้เป็นวันที่เศร้าที่สุดของ fc พี่เสียใจ สัญญาจะกลับมายิ้มและหัวเราะกับคลิปเก่า ๆ ของพี่เสมอ …rip”
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