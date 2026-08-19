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อีกแล้ว! โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งปรับรูปแบบการสอน หลังเจอข้อความขู่กราดยิง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:35 น.

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งปรับรูปแบบการสอน หลังเจอข้อความขู่กราดยิง โดยให้สอนผ่านออนไลน์ เว้นนักเรียนที่มีกิจกรรมทัศนศึกษา

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ออก ออกแถลงการณ์เรื่อง แนวทางและการปฎิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ภายหลังมีข้อความข่มขู่กราดยิงโรงเรียน

โดยทางโรงเรียนระบุว่า ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนวลนรดิศนั้น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงกำหนดแนวทางและการปฏิบัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 รายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง

2. วันที่ 19 สิงหาคม 2569 กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน ยกเว้นนักเรียนที่มีกำหนดทัศนศึกษานอกสถานที่ ยังคงให้เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ โดยครูผู้ดูแลจะประสานเวลา และสถานที่นัดหมายให้นักเรียนทราบอีกครั้ง

3. ให้ข้าราชการครู ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์

4. ผู้บริหารและบุคลากรอื่นของสถานศึกษาให้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาตามปกติ

ทั้งนี้ ขอให้ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02 408 2828

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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