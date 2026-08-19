อีกแล้ว! โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งปรับรูปแบบการสอน หลังเจอข้อความขู่กราดยิง
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สั่งปรับรูปแบบการสอน หลังเจอข้อความขู่กราดยิง โดยให้สอนผ่านออนไลน์ เว้นนักเรียนที่มีกิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ออก ออกแถลงการณ์เรื่อง แนวทางและการปฎิบัติ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ภายหลังมีข้อความข่มขู่กราดยิงโรงเรียน
โดยทางโรงเรียนระบุว่า ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนวลนรดิศนั้น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จึงกำหนดแนวทางและการปฏิบัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. วันที่ 19 สิงหาคม 2569 กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน ยกเว้นนักเรียนที่มีกำหนดทัศนศึกษานอกสถานที่ ยังคงให้เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ โดยครูผู้ดูแลจะประสานเวลา และสถานที่นัดหมายให้นักเรียนทราบอีกครั้ง
3. ให้ข้าราชการครู ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
4. ผู้บริหารและบุคลากรอื่นของสถานศึกษาให้ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาตามปกติ
ทั้งนี้ ขอให้ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02 408 2828
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