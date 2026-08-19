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ทาทา ยัง ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต โพสต์เศร้า รักมึงนะ ไว้เจอกันใหม่ที่ไหนสักที่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 14:04 น.

ทาทา ยัง ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 49 ปี ตกใจไปไม่เป็น โพสต์สตอรี่เศร้า “รักมึงนะ ไว้เจอกันใหม่ที่ไหนสักที่”

เรียกได้ว่าเป็นข่าวสุดช็อกและสะเทือนใจคนบันเทิง รวมถึงแฟนคลับยุค 90 เป็นอย่างมาก สำหรับการจากไปอย่างกะทันหันของ เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอกและพิธีกรมากฝีมือ เสียชีวิตภายในบ้านพัก โดยภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรกในช่วงประมาณ 07.00 น.ที่ผ่านมา (19 ส.ค. 69)

ล่าสุด ทาทา ยัง นักร้องสาวชื่อดัง และอดีตนักแสดงนำจากภาพยนตร์ในตำนาน เรื่อง O-Negative รัก-ออกแบบไม่ได้ (พ.ศ. 2541) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว หลังทราบข่าว เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต ระบุว่า

“ไรอ่ะมึง? มึงรีบไปไหน? พวกกูตกใจ ไปไม่เป็นเลย #เพื่อนกลุ่มโอ แม่กูน่าจะรอรับมึงอยู่นะ…มึงลูกรักเค้า เดินทางปลอดภัยนะเพื่อน รักมึงนะ เจอกันใหม่ในที่ไหนสักที่นะมึง”

ทาทา ยัง ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต โพสต์เศร้า รักมึงนะ ไว้เจอกันใหม่ที่ไหนสักที่

ต่อมา ทาทา ยัง ได้นำภาพช่วงหนึ่งจากภาพยนตร์ดังกล่าวที่เคยร่วมงานกับ เรย์ แมคโดนัลด์ พร้อมระบุข้อความว่า “เพื่อนกลุ่มโอจะคิดถึงมึงทุกคนนะ actually พวกกูคิดถึงมึงแล้ว” ก่อนจะแท็กชื่ออินสตาแกรมของเพื่อน ๆ กลุ่มโอ ทั้ง อ้น ศรีพรรณ, ชาคริต แย้มนาม, หลิว มนัสวี และเรย์ แมคโดนัลด์

ทาทา ยัง ช็อก! เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิต โพสต์เศร้า รักมึงนะ ไว้เจอกันใหม่ที่ไหนสักที่-1

สำหรับภาพยนตร์เรื่อง O-Negative รัก-ออกแบบไม่ได้ เป็นภาพยนตร์ไทยแนวดราม่า โรแมนติก ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2541 ฝีมือการกำกับของ ภิญโญ รู้ธรรม และยุทธนา มุกดาสนิท เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ทั้งแบบความรักแบบเพื่อน และความรักแบบหนุ่มสาว การพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเป็นคนรัก

ซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกชื่อว่า โอเนกาทีฟ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มทั้งห้าคน ต่างมีหมู่เลือดกรุ๊ป O เหมือนกัน แต่ ปริม (ทาทา ยัง) กับ ฝุ่น (หลิว มนัสวี) เท่านั้นที่มีเลือดกรุ๊ป Rh ลบ นำแสดงโดย ทาทา ยัง, เรย์ แมคโดนัลด์, ชาคริต แย้มนาม, หลิว มนัสวี, อ้น ศรีพรรณ

รัก-ออกแบบไม่ได้ (พ.ศ.2541)-1
ภาพจาก : FB เพลงไทยยุค80-90
รัก-ออกแบบไม่ได้ (พ.ศ.2541)
ภาพจาก : wikipedia

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อ้างอิงจาก : IG tataamitayoung, wikipedia, FB เพลงไทยยุค80-90

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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