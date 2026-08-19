“ลีโอ พุฒ” เดา “เรย์ แม็คโดนัลด์” พักผ่อนน้อย เท่าที่ทราบไม่มีโรคประจำตัว
ลีโอ พุฒ เดา เรย์ แม็คโดนัลด์ พักผ่อนน้อยหรือโหมงานหนัก เท่าที่ทราบไม่มีโรคประจำตัว แต่รอแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตอีกที
จากกรณีที่ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า นักแสดงดังสิ้นใจภายในบ้านพัก ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ ลีโอ พุฒ และ ต้า บาร์บี้ สองเพื่อนสนิทที่เดินทางมายังบ้านพักของผู้ตาย โดย ลีโอ พุฒ ระบุว่า เมื่อเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. ก็รู้สึกแปลกใจ เพราะปกติแล้วภรรยาของเร จะไม่ค่อยโทรมาตอนเช้า ส่วนใหญ่คนที่จะโทรมาตอนเช้าจะเป็นเร เพราะเรตื่นเช้าทุกวัน แต่ภรรยาของเร โทรศัพท์มาหาพร้อมร้องห่มร้องไห้ ตอนแรกเข้าใจว่าทะเลาะกันตามประสาสามีภรรยา แต่ทางภรรยาของเร แจ้งว่าเรเสียชีวิตแล้ว ตอนนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องที่เกิดกะทันหัน ไม่ทันได้ตั้งตัว
หลังทราบเรื่องจึงรีบมาดู ส่วนตัวเดาว่าพักผ่อนน้อย เวลาเหนื่อยก็ไม่ค่อยแสดงออก เพราะเรเป็นคนที่อยู่ว่างๆ ไม่ได้ อยากจะออก อยากจะเดินทาง การเดินทางก็เหมือนกับส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้ว บางครั้งอาจจะทำให้พักผ่อนน้อย หรือโหมงานมากเกินไป เท่าที่ทราบไม่มีโรคประจำตัว แต่ถึงมีก็ไม่บอกใคร ยอมรับว่าตกใจมาก ภรรยาเขาโทรมาขอให้มาดู ตอนแรกคิดว่าแค่งอนกันหรือเปล่า พอร้องห่มร้องไห้ พอรู้ว่าเสียชีวิตก็รีบออกมา
แต่บางครั้งคนเราอาจจะมีโรคประจำตัว แต่เราไม่ทราบว่ามันคืออะไร ดังนั้นถ้าไม่ตรวจสุขภาพ บางทีกว่าจะรู้ว่าตัวเองป่วย มันอาจจะสายไป ก็เจอกันบ้าง แต่ช่วงที่เราพักเบรกจากการเดินทาง ก็จะต่างคนต่างอยู่ เพราะเรจะได้ใช้เวลากับลูก เพราะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของลูก ได้ใช้เวลากับลูก
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต อยากจะให้รอความเห็นจากทางแพทย์มากกว่า อย่างไรก็ตาม เท่าที่ตนเห็นก็เรเหมือนนอนหลับไปเฉย ๆ สิ่งที่เรเป็นห่วงก็คือคนในครอบครัว รองลงมาคือเรื่องงาน
อยากจะบอกว่า “การเดินทางของเรยังไม่สิ้นสุด มันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น เรคงเดินทางต่อตามประสาคนที่อยากจะเห็น อยากจะรู้ทุกอย่าง โลกใบนี้มันเห็นเยอะแล้ว ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นโลกหน้าบ้าง ว่ามันเป็นอย่างไร อยากจะบอกเพื่อนว่าเดินทางอย่างปลอดภัย โชคดี พักผ่อนบ้าง”
ด้าน ต้า บาร์บี้ เปิดเผยว่า “ก็ดีเหมือนกัน ให้มันได้นอนพักบ้างก็ดี ได้นอนพักก็ดี เพราะคิดเรื่องงาน ออมบอกว่าตนกับเร เราสองคนเรารู้ ๆ กันอยู่ว่าในใจเราคิดอะไรหรือรู้สึกอะไร ขอให้เรมีความสุข”
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