เปิดโพสต์ ลีโอ พุฒ อาลัยเพื่อนรัก เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหันไม่ทันได้ร่ำลา

เปิดโพสต์ ลีโอ พุฒ ไว้อาลัยเพื่อนรัก เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหันไม่ทันได้ร่ำลา เชื่อเป็นทางเลือกและการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมครั้งใหม่ของเพื่อนรัก
ภายหลังวงการบันเทิงต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69) เมื่อมีรายงานว่า เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้ว ภายในบ้านพัก โดยทาง แหม่ม สริญญา ภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรก ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่า เรย์ล้มฟุบหมดสติลงบนโซฟาหน้าทีวีตั้งแต่ช่วง 00.12 น. ก่อนที่ทางภรรยาจะมาพบในช่วงเช้า จึงได้ทราบว่าสามีพระเอกดังจากไปแล้ว ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
แหม่ม สริญญา เล่านาทีพบสามี เรย์ แมคโดนัลด์ คิดว่านอนหลับบนโซฟา
ล่าสุด ลีโอ พุฒ นักแสดงดัง และเพื่อนรักของ เรย์ แมคโดนัลด์ โพสต์ภาพรวม 3 คน พุฒต้าเรย์ คู่กับเวสป้าคันโปรด พร้อมระบุข้อความไว้อาลัยเพื่อนรักจากไปกะทันหันโดยไม่ทันได้ร่ำลา ระบุว่า “It was a fun ride having you with us. Now it’s time for you to rest… or maybe, to learn how to fly with your new pair of wings.
RIP — or not. The choice is yours. I know you could never stay in the same place for too long.
Wherever you’re headed next, I hope it’s another great adventure. Fly high, my friend.”
จากโพสต์ของ ลีโอ พุฒ ข้างต้น สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “มันเป็นการเดินทางที่สนุกมากที่มีคุณอยู่ด้วย ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อน… หรือบางที อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะบินด้วยปีกคู่ใหม่ของคุณ
RIP — หรือจะไม่ใช่ก็ได้ ทางเลือกเป็นของคุณ ฉันรู้ว่าคุณไม่เคยอยู่กับที่ได้นานเกินไป ไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปที่ไหนต่อ ฉันหวังว่านั่นจะเป็นการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง บินให้สูงนะ เพื่อนรักของฉัน”
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แหม่ม สริญญา เล่านาทีพบสามี เรย์ แมคโดนัลด์ คิดว่านอนหลับบนโซฟา
อ้างอิงจาก : IG leo_oi
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