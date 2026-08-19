ย้อนคลิป “เรย์ แมคโดนัลด์” ออกรายการของ “สเตฟาน” ชาวเน็ตจับสังเกต อาการผิดปกติ
ย้อนคลิป “เรย์ แมคโดนัลด์” ออกรายการของ “สเตฟาน” เมมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ชาวเน็ตจับสังเกต อาการผิดปกติ พบอาการเหมือนเมา พูดช้าลง
จากกรณีการเสียชีวิตของ “เรย์ แม็คโดนัลด์” อดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความตกใจและเสียใจให้กับครอบครัว รวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก
สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิต ทางครอบครัวเปิดเผยว่าเรย์ไม่มีโรคประจำตัว โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพัก พบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่เวลา 00.12 น. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลการชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน มีประเด็นที่ชาวเน็ตบางส่วนเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องสุขภาพของเรย์ จากคลิปที่เผยแพร่ในรายการ “ครัวอ้ายฟาน” ดำเนินการโดย สเตฟาน, ลีโอ พุฒ, ต้าร์ บาร์บี้ และเรย์ แมคโดนัลด์ จากคลิปที่มีชื่อว่า “Focaccia & Fusilli กับสามซี้ยุค 90s | ครัวอ้ายฟาน x พุฒ ต้า เร” เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา
โดยในช่วงระยะเวลาของรายการประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง ชาวเน็ตต่างสังเกตอาการที่ผิดปกติของเรย์ ส่วนหนึ่งระบุว่า “ไม่แน่ใจว่าเรย์เมารึเปล่านะ ถ้าไม่ได้ดื่มมาเลยผมคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือด หัวใจ สมองนิดนึงนะครับ ผมเห็นรอยโรคอยู่นิดๆ” , “เห็นพี่เรย์คลิปนี้แล้ว กลัวแกจะเป็นโรคเหมือนใน Mv คิดถึง Bodyslam ที่ลุงไปเล่นไว้มาก ทำไมปีนี้ลุงดูเลอะเลือน5555”
ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์จากการสังเกตของชาวเน็ตในขณะนั้นเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอติดตามอย่างเป็นทางการต่อไป
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