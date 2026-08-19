ตำรวจฮ่องกงรวบเจ้าของ หลังสุนัขหนัก 60 กิโลกรัม หลุดขย้ำสุนัขดับ 2 ตัว
ตำรวจฮ่องกงรวบเจ้าของ หลังสุนัขหนัก 60 กิโลกรัม หลุดขย้ำสุนัขดับ 2 ตัว เผยเป็นสุนัขที่มีการลงทะเบียน เตรียมดำเนินคดีเจ้าของต่อไป
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เว็บไซต์ The Standard ของฮ่องกง รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมเจ้าของสุนัขขย้ำสุนัขตัวเล็กสองตัวเสียชีวิต ในเมืองหยวนหลง
โดยสุนัขที่ก่อเหตุมีน้ำหนักว่า 60 กิโลกรัม ซึ่งระบุว่าเป็นสุนัขพันธุ์ผสม ซึ่งได้กัดพูเดิลวัย 17 ปี เสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่สุนัขตัวเดิมจากลงมือขย้ำบิชอง ฟริเซ่ วัย 4 ขวบที่สวนสาธารณะในเวลา 20 นาทีถัดมา
เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสุนัข ก่อนจะส่งให้กรมเกษตร ประมง และอนุรักษ์ (AFCD) ต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสุนัขตัวนี้มีการลงทะเบียนและสามารถติดตามเจ้าของได้สำเร็จ ก่อนจะนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ทั้งนี้ตามกฎหมายของฮ่องกงระบุว่า สุนัขที่น้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัมต้องมีเชือกจูงระยะยาวกว่า 2 เมตร หากอยู่ในที่สาธารณะ
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