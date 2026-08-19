ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม ศรราม โพสต์บอกลา “เรย์ แม็คโดนัลด์” หลับให้สบายนะเพื่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:32 น.
ศรราม เทพพิทักษ์ โพสตNถึง เรย์ แม็คโดนัลด์

หนุ่ม ศรราม เคลื่อนไหวหลัง เรย์ แม็คโดนัลด์ จากไปกะทันหันในบ้านพัก เขียนข้อความถึงเพื่อนรัก “หลับให้สบายนะ”

หลังจากการจากไปอย่างกะทันหันของ เรย์ แม็คโดนัลด์ อดีตพระเอกยุค 90 และพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพัก ซอยพัฒนาการ 61 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา

เบื้องต้นทางครอบครัวได้ให้ข้อมูลว่า เรย์ แม็คโดนัลด์ ไม่เคยมีโรคประจำตัวใด ๆ มาก่อน ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้น ขณะนี้ยังคงต้องรอผลการชันสูตรศพอย่างละเอียดจากทางทีมแพทย์อีกครั้งจึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้

ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่ทยอยออกมาแสดงความเสียใจ ล่าสุด หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ อดีตพระเอกชื่อดังร่วมยุค 90 ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ศรราม เทพพิทักษ์ เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเพื่อนนักแสดง โดยโพสต์ภาพของ เรย์ แม็คโดนัลด์ พร้อมกับเขียนข้อความสั้น ๆ แต่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกผูกพันว่า “หลับให้สบายนะเพื่อน” เพื่อเป็นการบอกลาและส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้าย

ขณะที่ชาวเน็ตโพสต์ข้อความหลังสูญเสียพระเอกยุค 90 อาทิ

“ใจหายมาก ๆ เลยค่ะเสียใจด้วยนะคะ”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอให้ดวงวิญญาณคุณเรย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ชอบรายการท่องเที่ยวที่คุณเรย์ทำ”

“เสียดาย ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”

ศรราม เทพพิทักษ์ โพสต์ถึง เรย์ แม็คโดนัลด์
ภาพจาก Facebook : ศรราม เทพพิทักษ์
ชาวเน็ตอาลัย เรย์ แม็คโดนัลด์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ศรราม เทพพิทักษ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:32 น.
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sukanlaya s.

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