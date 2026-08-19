แหม่ม สริญญา เคลื่อนไหวล่าสุด หลังสูญเสียสามี เรย์ แมคโดนัลด์ เสียชีวิตกะทันหัน

เปิดโพสต์ แหม่ม สริญญา เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังสูญเสียสามี “เรย์ แมคโดนัลด์” อดีตพระเอกดังยุค 90 เสียชีวิตกะทันหัน เช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69)
ภายหลังวงการบันเทิงต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 69) เมื่อมีรายงานว่า เรย์ แมคโดนัลด์ อดีตพระเอก ยุค 90 และพิธีกรชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้ว ภายในบ้านพัก โดยทาง แหม่ม สริญญา ภรรยาเป็นผู้พบร่างคนแรก ต่ามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด แหม่ม สริญญา ภรรยาของ เรย์ แมคโดนัลด์ ได้ออกมารับแชร์โพสต์จากอินสตาแกรมของช่อง เร่ร่อน ซึ่งเป็นช่องที่เรย์สร้างขึ้นมา โดยเป็นภาพและข้อความไว้อาลัย ระบุว่า “พี่เรออกเดินทางครั้งใหม่แล้วเช้านี้ ได้พักผ่อนและได้เกษียณในวัย 49 ตามที่ตั้งใจไว้ พี่เรจะอยู่ในใจพวกเราเสมอ..ตลอดไป”
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- อ้างอิงจาก : IG mammikaraymacdonald, rayron.tv
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