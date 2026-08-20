กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี

เปิดกำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม และฌาปนกิจ “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี ปิดตำนานดาวร้ายผมขาว 6 ทศวรรษ
ความคืบหน้าภายหลังจากการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโส วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หรือ คมกฤช ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว 6 ทศวรรษ สิ้นใจอย่างสงบ เมื่อเวลา 01.20 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ โรงพยาบาลราชวิถี หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยได้เพียง 11 วัน สิริอายุ 84 ปี
ล่าสุดเพจ ดาราภาพยนตร์ ได้มีการโพสต์ภาพแจ้งกำหนดการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ อดีตดาวร้ายในตำนาน “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” โดยพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2569
- เวลา 16:00 น. : พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17:30 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25 ส.ค. 2569
- เวลา 18:00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 26 ส.ค. 2569
- เวลา 10:00 น. : พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 11:00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 17:00 น. : พิธีฌาปนกิจศพ เมรุ 1
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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์
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