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กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ส.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 20 ส.ค. 2569 14:44 น.
กำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม "วิศิษฐ์ ยุตติยงค์" นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี

เปิดกำหนดการรดน้ำศพ-สวดอภิธรรม และฌาปนกิจ “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 84 ปี ปิดตำนานดาวร้ายผมขาว 6 ทศวรรษ

ความคืบหน้าภายหลังจากการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโส วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หรือ คมกฤช ยุตติยงค์ ตำนานดาวร้ายผมขาว 6 ทศวรรษ สิ้นใจอย่างสงบ เมื่อเวลา 01.20 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ โรงพยาบาลราชวิถี หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยได้เพียง 11 วัน สิริอายุ 84 ปี

ล่าสุดเพจ ดาราภาพยนตร์ ได้มีการโพสต์ภาพแจ้งกำหนดการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ อดีตดาวร้ายในตำนาน “วิศิษฐ์ ยุตติยงค์” โดยพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2569

  • เวลา 16:00 น. : พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 17:30 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25 ส.ค. 2569

  • เวลา 18:00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 26 ส.ค. 2569

  • เวลา 10:00 น. : พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
  • เวลา 11:00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 17:00 น. : พิธีฌาปนกิจศพ เมรุ 1
กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต ในวัย 84 ปี
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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