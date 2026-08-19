บันเทิง

เปิดรายได้ เร่ร่อน ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ทุน 1 ล้านบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:24 น.
เปิดรายได้ เร่ร่อน ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ทุน 1 ล้าน ส่วนผู้ถือหุ้น 12.5 ล้าน
เร่ร่อน

การจากไปของ เรย์ แมคโดนัลด์ ในวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ทำให้หลายคนกลับมาสนใจผลงาน Rayron : เร่ร่อน ช่องท่องเที่ยวที่เขาก่อตั้ง นอกจากช่องคอนเทนต์แล้ว ยังมีนิติบุคคลชื่อ บริษัท เร่ร่อน จำกัด หรือ RAYRON COMPANY LIMITED ซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

ข้อมูลจาก CredenData ระบุว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 มีรายได้รวม 14,887,872 บาท หรือประมาณ 14.89 ล้านบาท ลดลง 2.58%

เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรอยู่ที่ 3,069,256 บาท หรือประมาณ 3.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 231.34% จากปี 2567

สินทรัพย์รวมในปีเดียวกันอยู่ที่ 12,920,345 บาท หรือประมาณ 12.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.55% เมื่อเทียบรายปี

บริษัท เร่ร่อน จำกัด
CredenData

เมื่อดูกราฟย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 รายได้ของบริษัทขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ แม้มีบางปีปรับลดลง โดยรายได้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดช่วงปี 2566 ก่อนลดลงเล็กน้อยในปี 2567 และ 2568

ฝั่งกำไรมีความผันผวนมากกว่า บริษัทเคยมีผลประกอบการติดลบเล็กน้อยในปี 2563 ก่อนกลับมาทำกำไรและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2566 จากนั้นกำไรลดลงในปี 2567 ก่อนดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่กว่า 3 ล้านบาทในปี 2568

ข้อมูลทั่วไป บริษัท เร่ร่อน
CredenData

ส่วนสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลัง และขึ้นมาแตะ 12.92 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ปรากฏในกราฟย้อนหลังชุดนี้

ด้านข้อมูลนิติบุคคลจาก DataForThai ระบุว่า บริษัท เร่ร่อน จำกัด เลขทะเบียน 0105561043209 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ปัจจุบันยังดำเนินกิจการ ประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ โดยจัดอยู่ในหมวดกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์

กรรมการผู้จัดการ เร่ร่อน
CredenData

อย่างไรก็ตาม มูลค่าบริษัท รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12,526,088 บาท หรือประมาณ 12.53 ล้านบาท คิดเป็น 1,252.61% ของทุนจดทะเบียน ตัวเลขส่วนนี้ไม่ใช่รายได้ของบริษัท จึงต้องแยกออกจากรายได้รวมปี 2568 ที่อยู่ที่ 14.89 ล้านบาท

ธุรกิจของเร่ร่อนไม่ได้มีเฉพาะการเผยแพร่คลิปบน YouTube โดยในปี 2565 กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร่วมกับบริษัทเร่ร่อนนำเสนอ “พุฒ ต้า เร ติดเที่ยว ตอน Isan in love” จำนวน 5 ตอน พาเดินทางผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสาน ก่อนเผยแพร่ทาง YouTube และ Facebook ของบริษัทตลอดเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 13:24 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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