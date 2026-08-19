เปิดรายได้ เร่ร่อน ของ เรย์ แมคโดนัลด์ ทุน 1 ล้านบาท
การจากไปของ เรย์ แมคโดนัลด์ ในวัย 49 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ทำให้หลายคนกลับมาสนใจผลงาน Rayron : เร่ร่อน ช่องท่องเที่ยวที่เขาก่อตั้ง นอกจากช่องคอนเทนต์แล้ว ยังมีนิติบุคคลชื่อ บริษัท เร่ร่อน จำกัด หรือ RAYRON COMPANY LIMITED ซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ข้อมูลจาก CredenData ระบุว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 มีรายได้รวม 14,887,872 บาท หรือประมาณ 14.89 ล้านบาท ลดลง 2.58%
เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรอยู่ที่ 3,069,256 บาท หรือประมาณ 3.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 231.34% จากปี 2567
สินทรัพย์รวมในปีเดียวกันอยู่ที่ 12,920,345 บาท หรือประมาณ 12.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.55% เมื่อเทียบรายปี
เมื่อดูกราฟย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 รายได้ของบริษัทขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ แม้มีบางปีปรับลดลง โดยรายได้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดช่วงปี 2566 ก่อนลดลงเล็กน้อยในปี 2567 และ 2568
ฝั่งกำไรมีความผันผวนมากกว่า บริษัทเคยมีผลประกอบการติดลบเล็กน้อยในปี 2563 ก่อนกลับมาทำกำไรและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2566 จากนั้นกำไรลดลงในปี 2567 ก่อนดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่กว่า 3 ล้านบาทในปี 2568
ส่วนสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลัง และขึ้นมาแตะ 12.92 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ปรากฏในกราฟย้อนหลังชุดนี้
ด้านข้อมูลนิติบุคคลจาก DataForThai ระบุว่า บริษัท เร่ร่อน จำกัด เลขทะเบียน 0105561043209 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปัจจุบันยังดำเนินกิจการ ประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ โดยจัดอยู่ในหมวดกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
อย่างไรก็ตาม มูลค่าบริษัท รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12,526,088 บาท หรือประมาณ 12.53 ล้านบาท คิดเป็น 1,252.61% ของทุนจดทะเบียน ตัวเลขส่วนนี้ไม่ใช่รายได้ของบริษัท จึงต้องแยกออกจากรายได้รวมปี 2568 ที่อยู่ที่ 14.89 ล้านบาท
ธุรกิจของเร่ร่อนไม่ได้มีเฉพาะการเผยแพร่คลิปบน YouTube โดยในปี 2565 กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับบริษัทเร่ร่อนนำเสนอ “พุฒ ต้า เร ติดเที่ยว ตอน Isan in love” จำนวน 5 ตอน พาเดินทางผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสาน ก่อนเผยแพร่ทาง YouTube และ Facebook ของบริษัทตลอดเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- DataForThai ข้อมูลนิติบุคคล บริษัท เร่ร่อน จำกัด
- Creden Data ข้อมูลธุรกิจและงบการเงิน บริษัท เร่ร่อน จำกัด
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริการ DBD DataWarehouse+
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้อมูลความร่วมมือ “พุฒ ต้า เร ติดเที่ยว ตอน Isan in love”
- YouTube Rayron : เร่ร่อน
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