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กฤษดา นวลมี ช่อง7HD เตือนอย่าอวยผู้ประกาศมาสาย งานข่าวไม่ใช่เรื่องชิล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:33 น.
กฤษดา นวลมี ช่อง7HD เตือนอย่าอวยผู้ประกาศมาสาย งานข่าวไม่ใช่เรื่องชิล

ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เปิดเบื้องหลังงานหน้าจองานข่าว มืออาชีพสำคัญ ย้ำมาสายหรือขาดงานกระทบทั้งรายการ พร้อมเตือนอย่าทำให้เป็นเรื่องชิล

กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ออกมาเล่าเบื้องหลังการทำงานของผู้ประกาศ หลังได้รับโพสต์ที่อ้างว่าคนญี่ปุ่นกำลังพูดถึงรายการข่าวไทยรายการหนึ่ง ซึ่งตามปกติมีผู้ประกาศ 3 คน แต่วันนั้นเหลือคนทำหน้าที่หน้าจอเพียงคนเดียว จนมีการพูดติดตลกว่าเมืองไทยดูทำงานกันแบบสบาย ๆ

สำหรับกฤษดา เรื่องนี้ไม่ได้ “ชิล” อย่างที่คนนอกอาจมอง โดยเฉพาะจากประสบการณ์ของตัวเองในช่อง 7HD ซึ่งการขาด ลา หรือมาสายของผู้ประกาศเป็นเรื่องที่ทีมงานต้องวางระบบรองรับอย่างจริงจัง

กฤษดาเล่าจากประสบการณ์ช่วงที่เคยทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ประกาศว่า การจัดคนลงในแต่ละรายการไม่ได้ดูเพียงว่าใครเหมาะกับช่วงไหน แต่ต้องประเมินความเสี่ยงเรื่องการขาดงานด้วย

หากผู้ประกาศคนใดมีแนวโน้มมาสาย ลาป่วยบ่อย หรือแจ้งลากะทันหัน ก็ไม่เหมาะจะถูกวางให้อยู่ในรายการที่ต้องรับผิดชอบหน้าจอเพียงคนเดียว เพราะหากวันหนึ่งเจ้าตัวมาไม่ทันหรือไม่สามารถเข้ารายการได้ จะกระทบทั้งผังออกอากาศ ทีมผลิต และธุรกิจโฆษณาที่ผูกอยู่กับรายการ

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การป่วย เพราะทุกคนมีโอกาสไม่สบายได้ แต่สิ่งสำคัญคือ การแจ้งล่วงหน้าให้ทีมมีเวลาแก้สถานการณ์

กฤษดามองว่า หากรู้ว่าไม่สามารถทำงานได้ เพียงแจ้งหัวหน้าโดยตรง ทีมก็สามารถเรียกผู้ประกาศคนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน แต่ถ้าเหลือเวลาอีกเพียง 15 นาทีก่อนเข้ารายการแล้วเพิ่งแจ้ง จะทำให้การจัดการยากขึ้นหลายเท่า

ผู้ประกาศข่าวก็มี “เวรสแตนด์บาย”

อีกเบื้องหลังที่คนดูอาจไม่เคยเห็นคือ ผู้ประกาศข่าวมีระบบเตรียมคนสำรองคล้ายกับการเข้าเวร หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรเรียกคนอื่นมารับหน้าที่แทนได้

กฤษดายกประสบการณ์ของตัวเองว่า ตลอดเวลาที่ทำงานอ่านข่าว เขาไม่เคยปิดโทรศัพท์ตอนนอน เพราะเคยมีหลายครั้งที่ได้รับสายให้เข้าไปทำหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานแบบกะทันหัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานหน้าจอ

เว็บไซต์ช่อง 7HD ปัจจุบันยังแสดงชื่อ ดร.กฤษดา นวลมี อยู่ในรายชื่อผู้ประกาศข่าวชายของสถานี ขณะที่เจ้าตัวเริ่มทำงานกับช่อง 7HD ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 และเคยผ่านงานข่าวภาคสนามก่อนทำหน้าที่ผู้ประกาศอย่างเต็มตัว

การมาถึงสถานีก่อนเวลาออกอากาศเพียงไม่กี่นาที ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับงานผู้ประกาศข่าว เพราะก่อนขึ้นหน้าจอต้องอ่านข้อมูล ทำความเข้าใจประเด็น ตรวจรายละเอียด และเตรียมพร้อมกับข่าวที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

มาสายจึงไม่ได้กระทบแค่ภาพว่าผู้ประกาศปรากฏตัวทันหรือไม่ แต่ยังลดเวลาเตรียมเนื้อหา ซึ่งสุดท้ายอาจกระทบคุณภาพข้อมูลที่ส่งต่อถึงผู้ชม

ภายในระบบงานของสถานีเอง ความผิดพลาดเรื่องเวลาอาจนำไปสู่การจัดการตั้งแต่การตักเตือน ไปจนถึงการพักหน้าจอ เพื่อให้ผู้ประกาศกลับไปทบทวนสาเหตุและแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยและไม่มีการปรับปรุง ก็อาจกระทบเส้นทางการทำงานในระยะยาว

“อย่า Romanticize การมาสาย” ชี้ต้องให้เกียรติคนดู

ช่วงท้ายของโพสต์ กฤษดาทิ้งประเด็นไว้ชัดเจนว่า ไม่ควรนำการมาสายหรือไม่มาทำงานของผู้ประกาศไปทำให้ดูเป็นเรื่องน่ารัก สบาย ๆ หรือเป็นเสน่ห์แบบไทย เพราะหน้าจอข่าวมีคนทำงานอยู่เบื้องหลังจำนวนมาก และทุกคนมีหน้าที่ต่อผู้ชม

สำหรับเขา ความรับผิดชอบของผู้ประกาศไม่ได้จบที่การนั่งอ่านสคริปต์เมื่อไฟกล้องเปิด แต่เริ่มตั้งแต่การมาตรงเวลา เตรียมข้อมูล และพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

กฤษดาปิดท้ายแบบติดอารมณ์ขันว่า ตัวเองไม่เคยมาสายและรักผู้ชมทุกคน เพียงแต่ขอใช้สิทธิลาปีละสองครั้งเท่านั้น

แหล่งข่าวอ้างอิง: Facebook : กฤษดา นวลมี และ ช่อง 7HD : ประวัติ ดร.กฤษดา นวลมี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:33 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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