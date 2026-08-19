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วรรณสิงห์ ยกย่อง เรย์ แม็คโดนัลด์ ต้นฉบับคนแบกเป้เที่ยว ขอบคุณที่ช่วยเปิดโลก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:54 น.
สิงห์ วรรณสิงห์ โพสต์อาลัย เรย์ แม็คโดนัลด์ เสียชีวิต

สิงห์ วรรณสิงห์ เผยความในใจถึง เรย์ แม็คโดนัลด์ หลังเสียชีวิตกะทันหัน ยกเป็นต้นฉบับคนแบกเป้เที่ยวและแบบอย่างนักเดินทาง ขอบคุณที่ช่วยนำทางเปิดโลกกว้าง

สิงห์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เจ้าของช่องยูทูบรายการ เถื่อน Channel ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 768,000 คน โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปของ เรย์ แม็คโดนัลด์ ศิลปินและพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดัง เผยความในใจสุดซึ้ง พร้อมยกย่องให้อดีตพระเอกเป็นต้นฉบับของการเดินทาง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 สิงห์ วรรณสิงห์ บรรยายความรู้สึกว่า ก่อนที่ทุกคนจะหันมาแบกเป้เที่ยว เรย์คือคนที่นำทางมาก่อน ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาชีวิตเวียนวนมาเจอกันตลอด พระเอกคนดังเป็นคนน่ารัก อารมณ์ดี และส่งพลังงานให้เสมอ

เขาขอบคุณที่เรย์เป็นพี่ชายที่ดี เมื่อชวนไปทำกิจกรรมใดก็มักจะมาร่วมด้วยตลอดเวลา พร้อมขอบคุณที่เป็นแบบอย่างเรื่องการเดินทางและความจริงใจต่อตัวเอง ตนเองติดตามผลงานมาตั้งแต่มัธยมปลาย ขอบคุณที่พาไปดูโลกและจูงมือผ่านหน้าจอให้หาทางเดินของตัวเองเจอ

ทั้งยังมองว่าการที่เรย์เป็นตัวของตัวเองได้มอบอะไรมากมายให้กับโลกใบนี้ และเป็นคนที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เปี่ยมล้นทุกครั้งที่เจอ

“The Original

ก่อนที่ทุกคนจะแปกเป้ เรามีพี่เรย์นำทางมาก่อน

หลายสิบปีมานี้ ชีวิตพวกเราเวียนวนมาเจอกันตลอด พี่เรย์น่ารักทุกครั้ง อารมณ์ดีทุกครั้ง ส่งพลังให้เสมอ

ขอบคุณมาก ๆ ที่เป็นพี่ชายที่ดีเสมอมาครับ ชวนไปไหนทำอะไรถ้ามาได้ พี่มาให้ตลอดเลย

ขอบคุณที่เป็นแบบอย่างเรื่องการเดินทาง และความจริงใจต่อตัวเอง ผมดูพี่มาตั้งแต่อยู่ม.ปลายเลยนะ

ขอบคุณที่พาพวกเราไปดูโลก และขอบคุณที่จูงมือผมผ่านจอให้หาทางเจอเดินตามพี่ไป

คนบางคนแค่เขาเป็นตัวของตัวเอง มันก็ให้อะไรกับโลกมากมายแล้ว

พี่เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกได้ถึงความจริงใจที่เปี่ยมล้นทุกครั้งที่เจอ

It’s been real, brother…See you again

ป.ล. ขอแสดงความเสียใจกับพี่แหม่มและครอบครัวจริง ๆ ครับ เสียใจมาก ๆ จริง ๆ”

วรรณสิงห์ และ เรย์ แม็คโดนัลด์
ภาพจาก Facebook : Wannasingh Prasertkul (วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล)

อย่างไรก็ดี มีการรายละเอียดการเสียชีวิตของ เรย์ แม็คโดนัลด์ เจ้าหน้าที่พบร่างของเขาบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพัก ซอยพัฒนาการ 61

ขณะที่ ภรรยาของเรย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 06.40 น. ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน พบว่าสามีมีอาการวูบหมดสติและล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลา 00.12 น. ที่ผ่านมา เบื้องต้นทางครอบครัวแจ้งว่าเขาไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ

วรรณสิงห์ ยกย่อง เรย์ แม็คโดนัลด์ เป็นต้นฉบับการเดินทาง
ภาพจาก Facebook : Wannasingh Prasertkul (วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ส.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 19 ส.ค. 2569 11:54 น.
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sukanlaya s.

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